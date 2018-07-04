Выставили из вагонов: сотни пассажиров на Одесчине бросили ночью на произвол судьбы

Из-за сошедшего с рельс в Одесской области поезда сотни пассажиров вынуждены были поздно вечером добираться домой на перекладных, поскольку их просто высадили из вагонов.

Об этом OBOZREVATEL рассказала дочь пострадавшей пассажирки Мария Зубкова. Она должна была ехать поездом Одесса-Ковель до Подольска.

"Он отправлялся в 18.15, она заранее пришла на посадку. Однако проводник ей заявила, что из-за аварии поезд через Подольск ехать не будет. Ее сначала даже не пустили в вагон. Потом пришел начальник поезда и сказал, что таки через Подольск поедут, она смогла сесть. И перед самым отправлением прибежала проводник и стала кричать, чтобы она быстро выходила, потому что до станции Подольск поезд все-таки не пойдет. Проводники вывесили красные флажки, и людям пришлось спешно покидать вагоны", - рассказывает Мария Зубкова.

По словам Марии, по громкой связи на вокзале Одессы объявили, что сдавать билеты нужно в двух кассах.

"Но там стояла огромная очередь, в других кассах билеты не принимали. Я позвонила на вокзал и спросила: не хотят ли они предоставить пассажирам автобусы, чтобы как-то развести их. Мне ответили категорически: нет. В результате маме пришлось нанимать машину по сервису BlaBlaCar, ехать до Любашовки, а там ее встретил папа с соседом на машине, которому тоже пришлось платить за бензин. И вместо 30 грн за билет на поезд мы заплатили примерно 500 грн, а мама была дома только в полночь, вместо 9 часов вечера", - рассказывает Мария Зубкова.

Другие пассажиры ринулись на электричку до Раздельной. "В результате поздно вечером в Раздельном скопились сотни людей, которые не знали как им добираться ночью дальше. И власти Котовского и Раздельного как-то решили этот вопрос и выслали автобусы, которые их и развезли. Никакого участия УЗ в этом не принимала", - говорит Зубкова.

Как сообщил и. о. директора департамента пассажирских перевозок "Укрзалізниці" Александр Красноштан в эфире ObozTV, на месте ЧП работает комиссия, которая выясняет причины аварии.