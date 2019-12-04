"Тестов не было": в скандале с Героем Украины всплыла громкая деталь

Рекомендация об увольнении из ВСУ Героя Украины Евгения Межевикина (Адама) является прихотью заместителя командующего войсками ОК "Север" Сергея Литвинова. Ведь никаких тестов по оцениванию профессиональной подготовки танкиста не проводилось.

Об этом сам Межевикин написал на личной странице в Facebook, подчеркнув, что не преследует никаких политических целей в разгоревшемся скандале, а всего лишь хочет восстановить справедливость.

Евгений Межевикин Facebook Оксаны Коваленко

"Друзья! Спасибо! Только прошу без политики! Это до сих пор разъединяет общество! Основной посыл – это борьба с теми, кто разрушает страну, ВСУ. И в этой борьбе нужно не молчать, кто располагает информацией, а объединиться и не давать это делать на своем уровне. Хоть и сложно и иногда больно. Потому что многие должностные лица были и при старой, и при новой власти! Будьте кулаком, а не раздвинутыми пальцами!" – написал Герой Украины.

"Тем кто спрашивает, почему нельзя тестировать зазвездившегося Адама! Так вот, никакого тестирования на этой должности вообще не было! И результат – прихоть должностного лица в офицерских погонах!" – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

известного в Украине командира танкового батальона, "киборга", удостоенного звания Герой Украины, Евгения (Адама) Межевикина, решили по надуманной причине уволить из ВСУ.

Межевикину в оценочной карте военнослужащего поставили оценки "3" по важнейшим дисциплинам. Кроме того, его непосредственный начальник указал, что танкист якобы не смог овладеть обязанностями на своей должности из-за больничных.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк пообещал разобраться со скандальной ситуацией и взял ее под личный контроль.

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