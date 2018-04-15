Из Украины вышвырнули влиятельного криминального авторитета

Сотрудники СБУ выдворили из Украины влиятельного грузинского "вора в законе" по кличке "Ираклий Хуту", который нелегально въехал страну.

Как сообщает пресс-служба СБУ, злоумышленник незаконно прибыл в Украину, используя фиктивные документы.

"Ираклий Хуту" является одним из сорока самых влиятельных воров в законе, действующих на территории постсоветского пространства.

По информации спецслужбы, "вор в законе" прибыл в Украину для контроля за деятельностью криминальных кругов Одесской области и перераспределения доходов противоправного бизнеса, в частности квартирных краж, торговли наркотиками и похищения элитных автомобилей.

"Злоумышленник был принудительно выдворен с территории Украины с последующим запретом въезда. Изъятый ​​паспорт гражданина Украины решением Государственной миграционной службы аннулирован", - сообщили в СБУ.

ssu.gov.ua

Как писал "Обозреватель", ранее из Украины выдворили российского криминального авторитета.