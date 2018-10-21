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Из Украины выдворили известного вора в законе: опубликованы фото

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В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины задержали вора в законе Мераба Чеишвили по кличке "Жоржикич", который причастен к совершению особо тяжких преступлений.

Мужчина въехал на территорию Украины незаконно с целью координации действий преступных групп и перераспределения денежных потоков, информирует пресс-служба СБУ на странице в Facebook.

Правоохранителями было принято решение о выдворении преступника из страны с запретом ее посещения в течение трех лет. Государственная миграционная служба также привлекла фигуранта к административной ответственности за незаконное пребывание на территории Украины.

Из Украины выдворили известного вора в законе: опубликованы фото

facebook.com/sbu.odessa

Из Украины выдворили известного вора в законе: опубликованы фото

facebook.com/sbu.odessa

Отметим, согласно оценкам экспертов, с 2015 года Одесская область является одним из главных опорных пунктов грузинского криминалитета. Это может быть связано с событиями после Революции Достоинства, когда команда грузинских реформаторов фактически имела контроль над Одесской областью, так как ее члены руководили прокуратурой, полицией и областной государственной администрацией.

Кандидат политических наук Алексей Якубин отметил, что в происходящих в Одессе событиях можно увидеть "след" деятельности экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили.

"Это очередная иллюстрация реализации многочисленных обещаний теперь уже экс-губернатора Одесской области Михаела Николозовича побороть преступность и сделать этот регион безопасным для всех. Результаты этих заявлений на практике мы видим сейчас", - написал Якубин в Facebook.

В свою очередь блогер и директор консалтинговой компании "Партия власти/RPGR Consulting" Елена Дьяченко считает, что возросшее в несколько раз количество представителей грузинской мафии не может не быть связано с Саакашвили.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России нашли мертвым одного из самых крутых ''авторитетов''. В 2013 году власти США включили его в состав гипотетической преступной организации, объединяющей российских "воров в законе" и их приближенных, "Братский круг".

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Тема
Криминал
Место
УкраинаОдесса
Объект
Служба безопасности Украины
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Булах Петр
Булах Петр
Цікаво цікаво. Тобто, через три роки він має право спокійнісінько припертись знову і далі продовжувати "злодійкувати в законі"? А чому не можна поставити тавро раз і назавжди- нев"їздний пожиттєво.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Зачем выдворять? Дали бы нам, рассказал бы все: и чего приезжал и с кем общался и контакты.. Мы таких любим.
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Мля, а должны были выдворить всю МАНДАйновскую мразоту...
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Ivanenko Vitaliy, смелый ватоправославный? Похвально
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