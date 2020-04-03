Из Украины в Италию пытались вывезти 10 тысяч респираторов: СБУ раскрыла детали

В Черкасской области СБУ предотвратила незаконный вывоз 10 тысяч респираторных масок.

Как сообщила пресс-служба ведомства, местный житель наладил поставку респираторов в Италию, несмотря на введенные ограничения в связи с эпидемией COVID-19 в Украине.

"Во время таможенного досмотра была обнаружена партия медицинских масок. По информации СБУ, в ближайшее время злоумышленник планировал переправить более 10 тысяч респираторных масок. Европейским клиентам он выставил "ценник" в 2,5 евро за штуку. По предварительным подсчетам, злоумышленник планировал нажиться на более 700 тысяч гривен", – рассказали в СБУ.

Операция по разоблачению правонарушителя проводилась Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью совместно с УСБУ в Черкасской области, работниками таможенного поста "Специализированный" Киевской таможни ГТС и ПАО "Укрпочта".

Из Украины в Италию пытались вывезти 10 тысяч респираторов СБУ

Из Украины в Италию пытались вывезти 10 тысяч респираторов СБУ

Из Украины в Италию пытались вывезти 10 тысяч респираторов СБУ

Из Украины в Италию пытались вывезти 10 тысяч респираторов СБУ

Как писал OBOZREVATEL, накануне президент Владимир Зеленский пригрозил, что СБУ будет жестко контролировать, как распределяются медицинские средства и оборудование в регионах Украины.

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