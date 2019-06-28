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Из плена террористов "Л/ДНР" освободили четверых бойцов ВСУ

12.1тЧитать материал на украинском

Террористы "Л/ДНР" после переговоров с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком освободили четверых пленных украинских военных.

В аэропорту Минска состоялась передача украинской стороне четверых граждан (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Их привезли самолетом из Ростова. Вместе с пленными, были переданы их паспорта и документы об освобождении, заявил Медведчук на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.

Из плена террористов "Л/ДНР" освободили четверых бойцов ВСУ
Из плена террористов "Л/ДНР" освободили четверых бойцов ВСУ
Из плена террористов "Л/ДНР" освободили четверых бойцов ВСУ
Новости
Завез бойцов ВСУ в плен: стало известно, кого хочет освободить Медведчук

Медведчук также добавил, что переговоры по освобождению пленных будут продолжены.

Все пленные отказались отвечать на вопросы журналистов. "Без комментариев", – отметили все четверо.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы имена украинцев, которых планировали освободить из плена в "Л/ДНР": Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Максим Горяинов и Эдуард Михеев.

Из плена террористов "Л/ДНР" освободили четверых бойцов ВСУ

При этом СБУ не владеет официальной информацией в отношении лиц, которых представители "Л/ДНР" собираются вернуть на подконтрольную Украине территорию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский жестко высказался в адрес Виктора Медведчука относительно его действий по возвращению пленных украинцев. По его словам, Медведчук готов заниматься пленными лишь в период выборов в Верховную Раду.

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Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Темы
Обмен пленнымиРоссийско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Персона
Виктор Медведчук
Место
Украина
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Мельничук Ярослав
Мельничук Ярослав
Гріх піаритися на людській біді
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Вы должны медведчуку жопу лизать ...он тихим сапом ваших мразей домой возвращает
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Махно Володимир
Махно Володимир
голимая показуха от педрилы медведчука. политические балы зарабатывает перед электоратом За Життя! фууу..мерзость какая! на кого рассчитан этот цирковой фарс????
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Махно Володимир, животное...ты не рад освобождению твоих сородичей?))) Пускай все гниют там))
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