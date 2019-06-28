Из плена террористов "Л/ДНР" освободили четверых бойцов ВСУ

Террористы "Л/ДНР" после переговоров с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком освободили четверых пленных украинских военных.

В аэропорту Минска состоялась передача украинской стороне четверых граждан (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Их привезли самолетом из Ростова. Вместе с пленными, были переданы их паспорта и документы об освобождении, заявил Медведчук на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.

Медведчук также добавил, что переговоры по освобождению пленных будут продолжены.

Все пленные отказались отвечать на вопросы журналистов. "Без комментариев", – отметили все четверо.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы имена украинцев, которых планировали освободить из плена в "Л/ДНР": Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Максим Горяинов и Эдуард Михеев.

При этом СБУ не владеет официальной информацией в отношении лиц, которых представители "Л/ДНР" собираются вернуть на подконтрольную Украине территорию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский жестко высказался в адрес Виктора Медведчука относительно его действий по возвращению пленных украинцев. По его словам, Медведчук готов заниматься пленными лишь в период выборов в Верховную Раду.

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