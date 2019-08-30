Из Москвы в Киев вылетел частный самолет-"инкогнито"

Из Москвы в направлении Киева 30 августа вылетел частный борт Falcon 7x.
Как сообщает телеграмм-канал KlymenkoTime, сядет ли он в украинской столице пока непонятно.
Отмечается, что в графах "Регистрация", "Страна регистрации", "Серийный номер" и "Возраст" у самолета написано Н/Д — "нет данных".
"Прямые перелеты между Москвой и Киевом у нас запрещены, напомним", — говорится в сообщении.
Телеграмм-канал KlymenkoTime
Телеграмм-канал KlymenkoTime
Телеграмм-канал KlymenkoTime
Как сообщал OBOZREVATEL, утром 30 августа в киевском аэропорту сели три военные самолета.
Кроме того, сообщалось, что самолет с Сенцовым и Сущенко приземлился на военном аэродроме.
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