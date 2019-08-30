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Из Москвы в Киев вылетел частный самолет-"инкогнито"

4.5т Читать материал на украинском

Из Москвы в направлении Киева 30 августа вылетел частный борт Falcon 7x.

Как сообщает телеграмм-канал KlymenkoTime, сядет ли он в украинской столице пока непонятно.

Отмечается, что в графах "Регистрация", "Страна регистрации", "Серийный номер" и "Возраст" у самолета написано Н/Д — "нет данных".

"Прямые перелеты между Москвой и Киевом у нас запрещены, напомним", — говорится в сообщении.

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Из Москвы в Киев вылетел частный самолет-"инкогнито"

Телеграмм-канал KlymenkoTime

Из Москвы в Киев вылетел частный самолет-"инкогнито"

Телеграмм-канал KlymenkoTime

Из Москвы в Киев вылетел частный самолет-"инкогнито"

Телеграмм-канал KlymenkoTime

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 30 августа в киевском аэропорту сели три военные самолета.

Кроме того, сообщалось, что самолет с Сенцовым и Сущенко приземлился на военном аэродроме.

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Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Тема
Обмен пленными
Место
Украина Киев
Тег
самолет
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Когда новый поход в Азовское море?
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Уже скорей бы отдали всю эту шоблу и пусть Киев радуется новым "Надюхам", которые разнообразят информационное и политическое поле ))
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Антошин Денис
Антошин Денис
Путин к Зеленскому летит Сватов смотреть
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