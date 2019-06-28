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"Из миномета - в крышу": в "ДНР" обстреляли дом престарелых

1.4тЧитать материал на украинском

На территории террористической "ДНР" обстреляли из минометов дом престарелых в городе Ясиноватая.

Как передает "РИА Новости", об этом сообщил представитель террористической администрации города журналистам.

"Было единичное попадание из миномета в крышу дома престарелых. Учреждение находится в центре города, вокруг жилые дома. Дом престарелых функционирует. Жертв нет", - сообщил он.

В то же время в сети сообщили детали произошедшего и опубликовали фотографии последствий обстрела.

Обстрел в Ясиноватой

Обстрел в Ясиноватой

twitter.com/666_mancer

Обстрел в Ясиноватой

Обстрел в Ясиноватой

twitter.com/666_mancer

Обстрел в Ясиноватой

Обстрел в Ясиноватой

twitter.com/666_mancer

"В Ясинтуках одиночный плюс в районе ул. Некрасова, это уже не окраина города", - написал в Twitter блогер Necro Mancer.

По данным соцсетей, прилетел один снаряд 80-го калибра точно в крышу здания. В результате обстрела никто не пострадал.

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Обстрел в Ясиноватой

Обстрел в Ясиноватой

twitter.com/666_mancer

Обстрел в Ясиноватой

Обстрел в Ясиноватой

twitter.com/666_mancer

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на то, что на Донбассе начался активный отвод войск, террористы за 26 июня 39 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ДНРфотографииНовости ДонбассаВСУ
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Любому укро-патриоту понятно, шо сепары сами себя обстреливают !!!
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Шмурдяк Тарас, иногда киевские террористы называют виновными третью силу. Видимо, - марсиане.
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