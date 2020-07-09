Из материалов дела Шеремета потеряли почти 300 страниц, – адвокат

Из материалов расследования убийства журналиста Павла Шеремета исчезли 287 листов.

Об этом в блоге на "Цензор.Нет" написал адвокат Леонид Маслов, который консультирует защитников одного из фигурантов Андрея Антоненко. Он уточнил, что пропажа обнаружилась во время заседания Апелляционного суда Киева 9 июля.

В том числе, речь идет об обновленном уведомлении о подозрении Антоненко, которое было вручено 25 мая.

По совам Маслова, в апелляционный суд поступили материалы из Печерского суда в двух томах – на 229 и 132 листах, но 287 листов в них не оказалось.

Документ о передаче материалов в апелляционный суд. Фото Леонида Маслова

"Тома имеют нумерацию "1 из 2" и "2 из 2" и заканчиваются постановлением следственного судьи, однако суммарное количество листов меньше, чем якобы было в приложениях к ходатайству прокурора. Прокурор заявил, что возникла техническая ошибка при подаче, и подозрение исчезло", – уточнил адвокат.

На заседании так и не удалось выяснить, что ответственен за пропажу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевский апелляционный суд 9 июля в четвертый раз перенес рассмотрение апелляции на меру пресечения Андрею Антоненко, подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Новое заседание было назначено на 13 июля на 10:30.