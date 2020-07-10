Из материалов дела Шеремета потеряли почти 300 страниц, – адвокат
Из дела Шеремета пропало также уведомление о подозрении Антоненко. Фото 24tv.ua.
Из материалов расследования убийства журналиста Павла Шеремета исчезли 287 листов.
Об этом в блоге на "Цензор.Нет" написал адвокат Леонид Маслов, который консультирует защитников одного из фигурантов Андрея Антоненко. Он уточнил, что пропажа обнаружилась во время заседания Апелляционного суда Киева 9 июля.
В том числе, речь идет об обновленном уведомлении о подозрении Антоненко, которое было вручено 25 мая.
По совам Маслова, в апелляционный суд поступили материалы из Печерского суда в двух томах – на 229 и 132 листах, но 287 листов в них не оказалось.
Документ о передаче материалов в апелляционный суд. Фото Леонида Маслова
"Тома имеют нумерацию "1 из 2" и "2 из 2" и заканчиваются постановлением следственного судьи, однако суммарное количество листов меньше, чем якобы было в приложениях к ходатайству прокурора. Прокурор заявил, что возникла техническая ошибка при подаче, и подозрение исчезло", – уточнил адвокат.
На заседании так и не удалось выяснить, что ответственен за пропажу.
Как сообщал OBOZREVATEL, Киевский апелляционный суд 9 июля в четвертый раз перенес рассмотрение апелляции на меру пресечения Андрею Антоненко, подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Новое заседание было назначено на 13 июля на 10:30.