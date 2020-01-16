Из "Л/ДНР" массово бегут призывники: террористы объявили на них "охоту"

Из террористических "Л/ДНР" начали массово бежать мужчины призывного возраста из-за активизации пропаганды вступления в "армию республики".

Об этом идет речь в сводке Министерства обороны в четверг, 16 января (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, по данным Главного управления разведки Минобороны, российское оккупационное командование с начала 2020 года года активизировало призывную кампанию на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. К агитационных мероприятий привлечены все местные СМИ ресурсы (телевидение, периодические печатные издания, социальные сети и т.д.).

Из "Л/ДНР" бегут призывники из-за "охоты" террористов gazeta.ru

"Российские пропагандисты для мотивации мужчин призывного возраста проходить военную службу в составе соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК обещают им якобы высокое финансовое обеспечение. При этом, замалчивается ужесточение требований к личному составу в подразделениях оккупантов и введение новых видов наказаний, в т. ч. существенному снижению размеров ежемесячных денежных выплат за малейшие нарушения", – добавили в разведке.

Вместе с тем, несмотря на агитацию оккупантов, большинство потенциальных призывников стараются избежать призыва и выехать для поиска работы за пределы временно оккупированной территории.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее освобожденный из плена "ДНР" украинский военный Богдан Пантюшенко рассказал, что в оккупированном Россией Донецке люди не поддерживают "русский мир" и ждут возвращения в Украину.

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