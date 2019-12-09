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9 декабря • обновлено в 17:50
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Из колонии на Житомирщине сбежали опасные преступники: фото и приметы

1.4т
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Полиция объявила в розыск 39-летнего Николая Мойсеенко и 34-летнего Геннадия Мазуренко, которые сбежали из Райковской исправительной колонии на Житомирщине.

Происшествие случилось в ночь на понедельник, 9 декабря. Об этом сообщили на сайте Национальной полиции Украины в Житомирской области.

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Один из мужчин был осужден за незаконное производство наркотиков, другой - за кражу.

Николай Мойсеенко

Николай Мойсеенко

Национальная полиция Украины в Житомирской области

В полиции сообщили приметы Николая Мойсеенко: рост 160 см, волосы темно-русые с сединой, глаза серые. Был одет в серую куртку.

Геннадий Мазуренко

Геннадий Мазуренко

Национальная полиция Украины в Житомирской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что бывший политзаключенный Кремля, крымчанин Владимир Балух рассказал об издевательствах, которые ему пришлось пережить в российской колонии.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Житомир
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