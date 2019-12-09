Из колонии на Житомирщине сбежали опасные преступники: фото и приметы

Полиция объявила в розыск 39-летнего Николая Мойсеенко и 34-летнего Геннадия Мазуренко, которые сбежали из Райковской исправительной колонии на Житомирщине.

Происшествие случилось в ночь на понедельник, 9 декабря. Об этом сообщили на сайте Национальной полиции Украины в Житомирской области.

Один из мужчин был осужден за незаконное производство наркотиков, другой - за кражу.

Николай Мойсеенко Национальная полиция Украины в Житомирской области

В полиции сообщили приметы Николая Мойсеенко: рост 160 см, волосы темно-русые с сединой, глаза серые. Был одет в серую куртку.

Геннадий Мазуренко Национальная полиция Украины в Житомирской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что бывший политзаключенный Кремля, крымчанин Владимир Балух рассказал об издевательствах, которые ему пришлось пережить в российской колонии.

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