Из ГБР уволили следователя Корецкого. Документ

Из Государственного бюро расследований уволили руководителя следственной группы Олега Корецкого.

OBOZREVATEL получил копию приказа о увольнении, где сказано, что следователя уволили на основании законов "О Государственном бюро расследований" и "О государственной службе".

В документе за подписью и.о. директора, полковника ГБР Александра Соколова указано, что Корецкого уволили "в связи с сокращением должности государственной службы вследствие изменения штатного расписания с прекращением государственной службы".

Напомним, что ранее Корецкий заявил, что глава Офиса прокурора Ирина Венедиктова до сих пор влияет на работу ГБР. Он рассказал, что одного из членов комиссии, которая выбирала заместителей директора бюро, за несогласие участвовать в незаконных действиях исключили из состава комиссии приказом Венедиктовой.

Позже Корецкий, который заявлял, что на него оказывалось давление с целью возбуждения уголовных производств против пятого президента Петра Порошенко, дал широкую пресс-конференцию для журналистов.

При этом ГБР обвинило руководителя следственной группы Олега Корецкого в спекуляциях в связи с его увольнением.

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