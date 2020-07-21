Из автобуса в Луцке вышло трое заложников: первые кадры с освобожденными
Из автобуса в Луцке, захваченном 21 июля, вышло трое заложников.
Это произошло около 20:40. На Twitter-странице Арсена Авакова опубликовано видео с Театральной площади, где стоит автобус. На записи видно, как люди идут рядом с переговорщиком (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).
По данным очевидцев, Максим Плохой отпустил бабушку, беременную женщину и ребенка.
Глава МВД написал, что людей забрал первый заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль.
В Офисе президента Украины сообщили, что трех заложников освободили после разговора президента Украины Владимира Зеленского с мужчиной, которых их удерживал.
Как писал OBOZREVATEL:
Утром 21 июля в центре Луцка мужчина взял в заложники 20 пассажиров автобуса и угрожал взорвать его. Неизвестный назвал себя Максимом Плохим.
Позже выяснилось, что настоящее имя луцкого террориста – Кривош Максим Степанович.
Согласно книге "Філософия Злочинця.Апологія Свободи.Антисистема", которая якобы является автобиографической, Кривош попал в тюрьму в 18 лет.
Также были опубликованы требования террориста. В Министерстве внутренних дел назвали их достаточно сумбурными и "философскими".
Президент Владимир Зеленский прокомментировал захват заложников и заявил, что дело находится под его личным контролем.
У автобуса время от времени было слышно выстрелы, а также прогремел взрыв – Максим Плохой пытался сбить беспилотник правоохранителей.
Позже мужчина сообщил, что в салоне есть раненный.