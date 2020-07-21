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Из автобуса в Луцке вышло трое заложников

Расследования
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Часть заложников в Луцке отпустили

Часть заложников в Луцке отпустили .

Из автобуса в Луцке, захваченном 21 июля, вышло трое заложников.

Это произошло около 20:40. На Twitter-странице Арсена Авакова опубликовано видео с Театральной площади, где стоит автобус. На записи видно, как люди идут рядом с переговорщиком (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

По данным очевидцев, Максим Плохой отпустил бабушку, беременную женщину и ребенка.

Трое заложников выпустили из автобуса.

Трое заложников выпустили из автобуса. Скриншот

Глава МВД написал, что людей забрал первый заместитель председателя Нацполиции Евгений Коваль.

Новость дополняется...

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