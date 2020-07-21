Из автобуса в Луцке вышло трое заложников
Часть заложников в Луцке отпустили .
Из автобуса в Луцке, захваченном 21 июля, вышло трое заложников.
Это произошло около 20:40. На Twitter-странице Арсена Авакова опубликовано видео с Театральной площади, где стоит автобус. На записи видно, как люди идут рядом с переговорщиком (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).
По данным очевидцев, Максим Плохой отпустил бабушку, беременную женщину и ребенка.
Трое заложников выпустили из автобуса. Скриншот
Глава МВД написал, что людей забрал первый заместитель председателя Нацполиции Евгений Коваль.
Коваль забрал трех заложников pic.twitter.com/t0WA6OLEbi— Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020
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