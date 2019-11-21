"Наказания не было": адвокат назвал реальный срок для насильника из "Слуги народа"

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Роман Иванисов, которого в 1995 году приговорили к 3,6 годам лишения свободы за сексуальные преступления, должен был получить минимум 7,5 лет тюрьмы.
Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал адвокат Иван Либерман. По его словам, жесткому насильнику, которым действующий нардеп предстал в приговоре суда, должны были даже с учетом всех положительных характеристик дать половину от максимального наказания – 15 лет за решеткой.
"Минимальный срок для такого преступления, если бы суд объективно рассматривал дело, значительно больше. За такое преступления должны давать по санкции статьи 117-ть (еще того времени) должны давать как минимум 7,5 лет тюрьмы, если учитывать, что он сам насиловал, а не просто “стоял на шухере”. Это слишком маленькое наказание. Можно сказать, что наказания почти не было", – пояснил правозащитник.
Иванисов: адвокат назвал реальный срок для насильника
Либерман добавил, что сейчас за подобные преступления суды с легкостью дают по 10 лет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Всплыла информация о том, что народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней.
Журналист Юрий Бутусов заверил, что информация является достоверной. Также он раскрыл подробности пребывания мужчины за решеткой, отметив, что он погасил судимость законным путем.
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил наличие погашенной судимости у Иванисова.
Позже в ГПУ заявили, что предоставленная генпрокурором Русланом Рябошапкой информация о погашенной судимости Иванисова является неподтвержденной.
На скандал отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский, пообещав проверить все факты по нардепу Иванисову.
Были опубликованы приговор Иванисову и указ второго президента Леонида Кучмы о его помиловании.
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