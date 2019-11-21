"Наказания не было": адвокат назвал реальный срок для насильника из "Слуги народа"

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Роман Иванисов, которого в 1995 году приговорили к 3,6 годам лишения свободы за сексуальные преступления, должен был получить минимум 7,5 лет тюрьмы.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал адвокат Иван Либерман. По его словам, жесткому насильнику, которым действующий нардеп предстал в приговоре суда, должны были даже с учетом всех положительных характеристик дать половину от максимального наказания – 15 лет за решеткой.

"Минимальный срок для такого преступления, если бы суд объективно рассматривал дело, значительно больше. За такое преступления должны давать по санкции статьи 117-ть (еще того времени) должны давать как минимум 7,5 лет тюрьмы, если учитывать, что он сам насиловал, а не просто “стоял на шухере”. Это слишком маленькое наказание. Можно сказать, что наказания почти не было", – пояснил правозащитник.

Иванисов: адвокат назвал реальный срок для насильника

Либерман добавил, что сейчас за подобные преступления суды с легкостью дают по 10 лет.

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