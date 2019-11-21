Главная Новости
21 ноября • обновлено в 21:10
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Наказания не было": адвокат назвал реальный срок для насильника из "Слуги народа"

2.1т
Читать материал на украинском

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Роман Иванисов, которого в 1995 году приговорили к 3,6 годам лишения свободы за сексуальные преступления, должен был получить минимум 7,5 лет тюрьмы.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал адвокат Иван Либерман. По его словам, жесткому насильнику, которым действующий нардеп предстал в приговоре суда, должны были даже с учетом всех положительных характеристик дать половину от максимального наказания – 15 лет за решеткой.

"Минимальный срок для такого преступления, если бы суд объективно рассматривал дело, значительно больше. За такое преступления должны давать по санкции статьи 117-ть (еще того времени) должны давать как минимум 7,5 лет тюрьмы, если учитывать, что он сам насиловал, а не просто “стоял на шухере”. Это слишком маленькое наказание. Можно сказать, что наказания почти не было", – пояснил правозащитник.

Новости
"Не хочу ставить под удар": "слуга"-насильник объявил о важном решении и передумал

Иванисов: адвокат назвал реальный срок для насильника

Иванисов: адвокат назвал реальный срок для насильника

Либерман добавил, что сейчас за подобные преступления суды с легкостью дают по 10 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Скандалы вокруг "Слуги народа"" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Скандалы вокруг "Слуги народа"
Персона
Роман Иванисов
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа изнасилование
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
6
1
Смешно
1
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Да он толком не изнасиловал. Но вообще это жесть - ведь она "не повелась" на приглашение покататься, они ее в машину затащили, а потом ещё и в поле бросили. Пипец....
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Гоша Злой, Я пишу о фактах, изложенных в статье. В отношении этого нардепа была попытка изнасилования.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Гоша Злой
Гоша Злой
Pavlov Pavel, а ты видимо спец по толковому изнасилованию....
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги