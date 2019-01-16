Геращенко объявила бой беспределу с диппаспортами: Иванчука ждут проблемы

В Верховной Раде с подачи вице-спикера Ирины Геращенко всерьез возьмутся за народных депутатов, которые используют свое привилегированное положение и ездят за границу с дипломатическими паспортами. За последние годы представители разных фракций в частных поездках не стеснялись “хвастаться” своими возможностями, нагло нарушая закон. Последние примеры — нардеп от "Народного фронта" Андрей Иванчук и член "Самопомочі" Семен Семенченко.

Почему нардепы прикрываются корочками, а у главы МИД Павла Климкина возникли проблемы — в материале OBOZREVATEL.

Главное:

Климкина призвали разобраться с нардепами, которые используют дипломатические паспорта;

Среди тех, кто может попасть "под удар", нардепы Семен Семенченко и Андрей Иванчук, замеченный в Мексике вместе с российским олигархом Павлом Фуксом.

Al Jazeera подтвердила факт задержания Фукса в Мексике, вопреки заявлениям Климкина, который "вступился" за скандального дельца.

Что случилось

Во вторник, 15 января, во время Согласительного совета первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко призвала главу отечественного МИД Павла Климкина “разъяснить” правила использования дипломатических паспортов.

“Обращаюсь к главе правительства, чтобы в пятницу во время традиционного “часа вопросов” к Кабмину мы дали слово министру иностранных дел, чтобы он напомнил народным депутатам правила пользования дипломатическими паспортами. Мы знаем недопустимые случаи, когда нардепы из разных фракций пользуются диппаспортами во время частных поездок в разные города, страны и континенты”, — сказала Геращенко.

Дипломатический паспорт Закон

Дело в том, что дипломатический паспорт выдается членам делегаций на время международных переговоров. Как известно, ежегодно десятки нардепов представляют Украину на разного рода мероприятиях за рубежом. Согласно закону, они могут получить дипломатическую корочку, которую после прибытия в Украину они должны вернуть.

Дипломатический паспорт дает возможность:

не платить деньги в консульстве (за оформление визы, сбор и тд)

получить иммунитет перед правоохранительными органами других стран.

Именно второй пункт во многом и заставляет нардепов ездить на отдых с этим документом. Так уж сложилось, что в нынешнем парламенте хватает народных избранников, имеющих проблемы с правоохранителями других странах.

Кто эксплуатирует диппаспорта?

Скандальные нардепы и бизнесмены с темным прошлым. Речь прежде всего о тех одиозных политиках, которые пытаются защититься с помощью диппаспорта.

Самый “горячий” случай произошел 7 января. Именно в тот день одиозный бизнесмен Павел Фукс вместе с нардепом из “Народного фронта” Андреем Иванчуком были на время задержаны в аэропорту мексиканского города Канкун. Туда они направлялись чартерным рейсом на отдых вместе с женами.

Одной из вероятных причин задержания является конфликт с американским лоббистом, которому Фукс угрожал в стиле 90-х.

Как пишет AL Jazeera, заплатив деньги за возможность присутствовать на инаугурации президента США Дональда Трампа в январе 2017 года, Фукс якобы получил плохие места. Оставшись недовольным, он пригрозил лоббисту расправой, за что и стал объектом пристального внимания ФБР.

И если Фуксу пришлось некоторое время посидеть в “обезьяннике”, так как въехать в страну он решил по поддельной визе, то нардепу Иванчуку повезло больше — при нем был дипломатический паспорт. Нардепа тут же отпустили.

Андрей Иванчук

Павел Фукс КиевВласть

Путинский олигарх, конечно, поспешил опровергнуть всю информацию о скандале, назвав ее фейком. Эту версию, несмотря на массу доказательств обратного, подтвердил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Что касается господина Фукса, у него были вопросы по поводу разрешения на въезд. Сейчас эти вопросы, насколько я понимаю, все решены, и он тоже находится в Мексике", — заявлял глава МИД во время брифинга.

При этом министр предпочел умолчать о скандальном нюансе с дипломатическим паспортом влиятельного члена провластного большинства – Иванчука. Также Климкин не стал акцентировать внимание на факте совместной поездки нардепа с одиозным российским олигархом.

Стоит также отметить, что комментирование ситуации вокруг гражданина РФ Фукса не входит в зону ответственности министра иностранных дел Украины. "Заступничество" топ-чиновника выглядит крайне подозрительно, что не осталось незамеченным для украинцев. В Facebook сразу же начало набирать популярность фото Климкина в "нелепом" виде. Впервые оно появилось в конце 2018 года, однако особую актуальность приобрело именно после скандала с Фуксом. Блогер The Пофигист пошутил, что Климкин якобы собрался на вечеринку к олигарху в Мексику. Однако на самом деле мем является отредактированным в Photoshop снимком с официальной встречи.

Реальное фото Климкина, с которого сделали мем

Не Иванчуком единым

Еще один громкий случай произошел в конце ноября 2018 года. Так, в столице Грузии Тбилиси были задержаны семеро граждан Украины. Грузинские правоохранители нашли у задержанных оружие. Среди них был и нардеп от “Самопомочі” Семен Семенченко, которому вскоре удалось выйти из под стражи благодаря… дипломатическому паспорту.

Семен Семенченко

И снова скандал, Министерство иностранных дел Грузии высказалось с претензиями касательно непонятной поездки Семенченко в страну. Учитывая тот факт, что поездка была частной, наличие дипломатической корочки сильно возмутило грузинские власти.

Как показывает практика, нардепы от отдельных фракций не готовы ни то что голосовать за снятие неприкосновенности, а даже не могут выезжать за пределы страны без дипломатической защиты.

В связи с этим OBOZREVATEL призывает МИД и президента Петра Порошенко усилить контроль за использованием диппаспортов украинскими нардепами. А Павла Климкина заняться своими непосредственными обязанностями, вместо "отбеливания" одиозных российских дельцов.

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