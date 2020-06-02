В Украину под видом пиджаков завозят тонны контрабанды: как раскрыли масштабную аферу

"Итальянские бусы", которые 31 мая перекрыли пограничный переход между Украиной и Венгрией, оказались частью схемы контрабанды. Как правило, эти автомобили перевозят не посылки бедных заробитчан, а товары, за которые владельцы не хотят платить налоги. И это не единственная схема, которая позволяет предпринимателям экономить на таможенных сборах.

Подробнее о том, что происходит на границе, читайте в материале OBOZREVATEL.

Границу перекрыли не ради посылок

Микроавтобусы, которые на несколько часов заблокировали украинско-венгерскую границу, оказались лишь частью контрабандной схемы.

Бусы перекрыли границу Скрин видео

"На самом деле это автобусы, которые с помощью так называемых пиджаков переправляют через границу контрабанду. Просто СБУ и полиция перекрыли этот канал и потребовали, чтобы они платили налог", – рассказывает закарпатский адвокат Александр Пересоляк.

Как работает схема

Подробнее о том, как работает эта схема, объяснил руководитель организации "Прозорий кордон" Михаил Катрук. По его словам, обычно со стороны Европы: Венгрии или Польши, к границе подъезжает фура с товаром.

"Там их уже ждут бусы с "пиджаками" (жители Львовщины, Закарпатья, которые зарабатывают тем, что перевозят через границу контрабандные товары, в частности, пиджаки, которые даже надевали на себя по несколько штук. – Авт.) Товар мелкими партиями выгружается в бусы, и далее они колонной двигаются через границу в Украину. После прохождения пункта пропуска микроавтобусы вновь съезжаются в определенной точке и вновь перегружают товар в фуру, которая уже едет к месту назначения", – рассказывает Катрук.

Очереди на границе

Заработки изменились

Дело в том, что по новым правилам украинец может пересечь границу туда и назад один раз в 72 часа. И может перевезти 50 кг груза стоимостью не более 500 евро для личного пользования. Это и учитывают предприниматели, чтобы разделить груз на мелкие партии и не платить налоги.

"Раньше "пиджаки" могли ездить туда и назад бесконечное количество раз. Многие успевали сделать пару "ходок" в день. Сейчас их ограничили, поэтому и стоимость перевозки увеличилась. Я слышал, что есть люди, которые едут в одну сторону за 200 грн. Но если товар рискованный, то цена вырастает до 50 евро", – поясняет Катрук.

Риск может состоять в том, что даже при договоренности с таможней все вдруг пойдет не по плану.

Протесты на границе Скрин видео

"Например, если везут дорогие телевизоры по тысяче евро каждый. А можно ведь только товар до 500 евро на человека. Если вдруг таможенник не захочет на это закрывать глаза? Это риск", – поясняет Катрук.

Таким образом в Украину попадают многие дорогие товары. Например, итальянские шубы. В украинских бутиках они есть, а через границу ни одна из шуб не проходила.

Также он говорит, что на границе существуют десятки разных схем – полулегальные и совсем нелегальные, когда бизнесмены пытаются уклониться от налогов.

"Полулегальными называют, например, когда на венгерской границе показывается одна накладная, а на украинской уже другая. А вот если полностью подделывают накладные – это уже нелегальная схема. Например, фура везет высокорентабельный товар – косметику, электронику – а в документах указывается, что она везет картон. И налог уже совсем другой", – говорит руководитель организации.

Есть и совсем наглая схема. Когда груженый под завязку бусик с продуктами или химией проезжает через зеленый коридор. После того как на пунктах пропуска установили видеокамеры, таможенники не могут не открывать двери авто и автобусов. Но они "в упор не видят" контрабанду и пропускают нарушителей.

Протесты на границе Гордон

Протесты на границе Дело

Где реализуют контрабанду

Купить контрабанду можно в магазинах недалеко от границы, там есть бытовая техника, компьютеры, продукты. Такие же минимаркеты появились уже во многих областных центрах Украины.

"Их легко опознать по низким ценам. Написано "Товары из Европы", а полкило хамона стоит 200 грн. Вам могут прислать даже товар с ценником из итальянского магазина. Они не утруждаются конспирацией", – смеется житель Львовщины Андрей.

Контрабанду сбывают как в крупных магазинах, бутиках, так и через интернет на различных платформах. Достаточно сравнить цены, а также то, что бытовая техника может приехать к вам с инструкцией на иностранном языке. Это значит, что этот товар явно не проходил таможню.

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