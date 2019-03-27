Истребление террористов "Л/ДНР" попало на видео: появились эффектные кадры

Офицер ВСУ показал эффектное видео атаки украинских защитников на "Л/ДНР" на Донбассе, в результате которой была уничтожена единица военной техники террористов "Урал".

Соответствующие кадры разместил офицер на своей странице в Facebook. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На свежей записи отчетливо видно мощный взрыв, который, по информации Штефана, унес жизнь одного оккупанта.

Скриншот из видео

"Воинами-ОСамы уничтожена одна единица военной техники "Урал", который делал подвоз БК и вооружения на передовую российским оккупантам. Как видите, осиное жало легло искусно и филигранно, как шар в лузу", – прокомментировал ранее офицер ВСУ,

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее воины 54 ОМБР Вооруженных сил Украины и боевая группа К-2 уничтожили позицию российско-оккупационных войск в Луганской области.

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