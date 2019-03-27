|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Истребление террористов "Л/ДНР" попало на видео: появились эффектные кадры

1.7тЧитать материал на украинском

Офицер ВСУ показал эффектное видео атаки украинских защитников на "Л/ДНР" на Донбассе, в результате которой была уничтожена единица военной техники террористов "Урал".

Соответствующие кадры разместил офицер на своей странице в Facebook. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На свежей записи отчетливо видно мощный взрыв, который, по информации Штефана, унес жизнь одного оккупанта.

Новости
Кровавая схватка на Донбассе: ВСУ жестко проучили "Л/ДНР"

Истребление террористов "Л/ДНР" попало на видео: появились эффектные кадры

Скриншот из видео

"Воинами-ОСамы уничтожена одна единица военной техники "Урал", который делал подвоз БК и вооружения на передовую российским оккупантам. Как видите, осиное жало легло искусно и филигранно, как шар в лузу", – прокомментировал ранее офицер ВСУ,

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее воины 54 ОМБР Вооруженных сил Украины и боевая группа К-2 уничтожили позицию российско-оккупационных войск в Луганской области.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
ООСНовости Донбасса
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения