Истребление террористов "Л/ДНР" попало на видео: появились эффектные кадры

Офицер ВСУ показал эффектное видео атаки украинских защитников на "Л/ДНР" на Донбассе, в результате которой была уничтожена единица военной техники террористов "Урал".
Соответствующие кадры разместил офицер на своей странице в Facebook. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
На свежей записи отчетливо видно мощный взрыв, который, по информации Штефана, унес жизнь одного оккупанта.
Скриншот из видео
"Воинами-ОСамы уничтожена одна единица военной техники "Урал", который делал подвоз БК и вооружения на передовую российским оккупантам. Как видите, осиное жало легло искусно и филигранно, как шар в лузу", – прокомментировал ранее офицер ВСУ,
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее воины 54 ОМБР Вооруженных сил Украины и боевая группа К-2 уничтожили позицию российско-оккупационных войск в Луганской области.
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