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Истребитель России пронесся над военным кораблем Украины: видео опасного маневра

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Российский истребитель вплотную приблизился к украинским военным кораблям во время стратегических командно-штабных учений "Козацкая воля-2018".

Видео с подтверждением опасного маневра было опубликовано пресс-службой ВМС Украины на странице в Facebook.

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"Пролет российского истребителя Су-27 возле кораблей Военно-Морских Сил ВС Украины во время выполнения ними заданий по назначению по ходу стратегических командно-штабных учений "Козацкая воля-2018", — говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия пошла на дерзость в небе — Британия подняла истребители.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Приблизился к военным кораблям? Так ведь военные корабли вроде в Азов героически прорвались! И оттуда грозят супостату.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Ну и где видео...дерзости??
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
И кто то за кадром испачкал шаровары ))
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Дейман Алон
Дейман Алон
Чорный Сашко, это были переодетые кацапездолы, которые выдавали себя за украинцев.
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