Истребитель России пронесся над военным кораблем Украины: видео опасного маневра

Российский истребитель вплотную приблизился к украинским военным кораблям во время стратегических командно-штабных учений "Козацкая воля-2018".

Видео с подтверждением опасного маневра было опубликовано пресс-службой ВМС Украины на странице в Facebook.

"Пролет российского истребителя Су-27 возле кораблей Военно-Морских Сил ВС Украины во время выполнения ними заданий по назначению по ходу стратегических командно-штабных учений "Козацкая воля-2018", — говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия пошла на дерзость в небе — Британия подняла истребители.