Истории самых страшных серийных убийц Украины: их зверства шокировали всю страну

Украину за годы независимости шокировали множество циничных и кровавых убийств, совершенных людьми, которые на первый взгляд выглядели вполне обычными, а на деле же оказывались жестокими садистами, забиравшими чужие жизни ради собственного удовольствия.

OBOZREVATEL рассказывает о самых печально известных маньяках Украины, попавших в монографию "Теоретические основы расследования умышленных убийств: уголовно-правовые, криминалистические и психологические аспекты. Психологический портрет серийного убийцы", авторы которой надеются таким образом инициировать введение в законодательство Украины понятия "серийное убийство".

Анатолий Оноприенко

Его считают одним из самых жестоких серийных убийц Украины после Андрея Чикатило. Доказано, что с 1989 по 1996 годы Оноприенко убил 52 человека в Житомирской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Ровенской и Львовской областях. Впрочем, правоохранители считают, что число его жертв может быть значительно большим. Сам Оноприенко впоследствии заявлял, что убивал по приказу "высших сил", которые велели ему начертить "крест на теле Украины".

Об Оноприенко известно, что он рос без родителей – отец ушел из семьи, а мать – умерла: и с 7 лет он оказался в детдоме. Там рассказывают, что мальчик имел садистские наклонности уже тогда: мог колоть других детей иглой или отверткой.

Анатолий Оноприенко Ефрем Лукацкий/AP

Взрослую жизнь он начал вполне обыденно: нашел работу, женился, растил сына, но потом начал убивать людей ради наживы. После того как всего за два месяца его жертвами стали девять человек, Оноприенко по поддельным документам уехал на заработки в Европу, где пытался попасть в тюрьму и получить гражданство.

В 1994 году был задержан в Украине за неадекватное поведение. Оноприенко положили в психбольницу, однако выписали уже через три с половиной месяца с диагнозом "параноидальная шизофрения".

С 5 октября 1995 по 22 марта 1996 года Анатолий Оноприенко убил еще 43 человека.

Охоту на Оноприенко вели тысячи правоохранителей, шокированных зверствами маньяка. Самой юной его жертвой стал трехмесячный ребенок.

Задержан был почти случайно во Львове, когда соседи пожаловались на неадекватного сожителя местной женщины.

Суд приговорил Оноприенко к расстрелу, однако, из-за давления Совета Европы, требовавшего отменить смертную казнь, маньяк получил пожизненное. Умер в 2013 году в результате сердечного приступа. Тело было кремировано.

Сергей Ткач

Ткач родился в Кемеровской области России в 1952 году. В детстве и юности был обычным мальчишкой. После отчисления из военно-морского училища, зарабатывал на отлове бродячих собак. Сообщается, что он забивал их железным прутом, а шкуры продавал на унты и безрукавки.

В начале 1980 года Ткач переехал к родителям в Крым, где после скандала с женой, у которой пытался забрать маленького сына, задушил и изнасиловал женщину.

Впоследствии Ткач убивал в течение 25 лет. Его жертвами в основном становились девочки от 9 до 17 лет. Всего доказано, что его жертвами стали 37 человек. Сам маньяк написал еще около 100 явок с повинной и получил пять пожизненных заключений.

Сергей Ткач Кадр из видео

Полиция впоследствии отмечала, что Ткач очень тщательно готовился к нападениям. Менял внешность, езди только на велосипеде. Трупы своих жертв он полностью раздевал и уничтожал все следы.

Поймали маньяка лишь после того, как он убил соседскую девочку, а после – пришел на ее похороны. Дети рассказали взрослым, что видели его с погибшей.

Суд приговорил Ткача к пяти пожизненным срокам. Уже будучи за решеткой Ткач женился на 24-летней россиянке Елене, у которой с ним было 38 лет разницы. Она рассказывала, что с подросткового возраста увлеклась им.

Умер от сердечной недостаточности в 2018 году. Похоронен в безымянной могиле.

Виктор Саенко и Игорь Супрунюк

Саенко и Супрунюк были приговорены к пожизненному заключению, когда обоим было всего по 20 лет. Отличились тем, что убивали без разбора: женщин, подростков, пожилых, бездомных и слабых (самой младшей жертве было всего 13 лет, самой старшей – 70 лет).

Первыми жертвами маньяков стали животные, на которых они полтора года оттачивали свои садистские замашки. А после дело дошло до убийства людей...

Парни отличались особой жестокостью: нападали внезапно и беспричинно, используя молоток или другой тяжелый предмет. Своим жертвам уродовали лица до неузнаваемости. Иногда перед смертью пытали, выкалывали глаза. При этом один из парней часто снимал все на телефон. Одной из жертв маньяков стала беременная женщина, которой они вырезали из живота плод.

Все свои зверства они успели совершить за лето 2007 года. Поймали их благодаря наводкам свидетелей, а против маньяков сыграло то, что они любили собирать газетные заметки о себе, памятные вещи жертв, а также сотни фото и три видео по 40 минут, которые обнаружили на телефонах убийц.

Виктор Саенко и Игорь Супрунюк

Родители Саенко и Супрунюка до последнего отказывались верить в виновность детей. Они утверждали, что их подставили. Обе семьи, по данным СМИ, были благополучными и обеспеченными, отец одного из убийц работал в прокуратуре.

На суде убийцы пытались доказать, что признания из них выбили, однако видео на которых были четко видны их лица, доказывали их причастности к зверским убийствам.

Сейчас оба отбывают наказание за решеткой.

Руслан Хамаров

Хамаров родился в Бердянске в 1972 году. Отец ушел из семьи, когда Руслану было три года, а мать – покончила с собой в 1985 году, бросившись под поезд.

В 90-х годах Хамаров был дважды судим за грабеж, но признан неподсудным и отправлен в областную психиатрическую больницу. Позже он вернулся в Бердянск, где стал на учет в городском психдиспансере и каждый месяц приходил на осмотр. Никто из его родственников не считал Хамарова опасным для общества.

Руслан Хамаров

Хамаров знакомился с девушками в барах, на вечеринках или в парках. После этого следовало употребление алкоголя и поездка к нему домой. Там маньяк убивал своих жертв во время секса или же перед ним. Использовал обычно самодельный нож, но мог убить и бутылкой или молотком. После он заворачивал жертв в одеяло и сбрасывал в колодец возле дома. За три года таким образом он "похоронил" 11 женщин.

Был задержан в начале марта 2003 года по подозрению в убийстве супругов-пенсионеров. Тогда же признался правоохранителям, что в конце февраля после ссоры убил 17-летнюю девушку и сбросил ее тело в колодец. У нее остались муж и восьмимесячный ребенок.

Спустя две недели после того, как труп был обнаружен, Хамаров признался, что в колодце лежат тела еще 10 женщин.

При этом он заявлял, что в его доме побывали сотни женщин, но убивал он лишь тех, которые ему не понравились.

Суд признал Хамарова вменяемым. Сейчас он отбывает пожизненное заключение.

Юрий Кузьменко

Кузьменко, живший в Боярке под Киевом, начинал с грабежей в столице и изнасилований, а первое убийство совершил в 2006 году. Тогда он предложил 20-летней девушке подвезти ее домой, а вместо этого отвез на заброшенный аэродром и изнасиловал. Девушка пригрозила, что заявит на него в милицию, а тот задушил ее и бросил труп на аэродроме.

Позже маньяк, получивший впоследствии кличку Элвис, признался, что в момент убийства получил "необыкновенный кайф".

Дальше Кузьменко стал совершать убийства, перерывы между которыми становились все короче: от нескольких месяцев дошло до недель. При этом Кузьменко не волновал возраст жертвы - самой пожилой женщине было около 90 лет. Он просто предлагал подвезти женщин, после чего завозил в глушь и насиловал.

Пока полиция никак не могла выйти на Кузьменко, обсуждался вариант забора крови у всего мужского населения Киевской области. Были проверены более 10 тысяч человек, тысячи авто, но поиски не дали результата.

Юрий Кузьменко

Последней жертвой маньяка стала молодая девушка, Анна, которую он также предложил подбросить до дома. Позже выяснилось, что убийца и жертва были дальними родственниками. Полиции удалось выйти на его след благодаря случайному свидетелю, запомнившему марку авто, цвет и фрагмент госномера.

Во время задержания Кузьменко заявил правоохранителям, что рад, что его поймали, поскольку жажда убийств была уже слишком сильной.

В суде маньяк полностью признал вину и не стал оспаривать приговор. Его приговорили к пожизненному за 14 убийств. Сейчас Кузьменко отбывает наказание и помогает в поимке других маньяков.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал историю Андрея Чикатило, который был самым кровавым маньяком в истории СССР.

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