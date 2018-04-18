Испытание Бобровником: что известно об одиозном судье

Судья Соломенского районного суда столицы Александр Бобровник – это индикатор судебной реформы в Украине. Можно полностью заменить весь судейский корпус во время реформы, но при этом оставить неприкасаемых, таких как судья Бобровник. А ведь возможен и другой путь: не ждать большой волны, а взять и навести порядок в отдельно взятых судах и по конкретным судьям.

Судебная реформа, среди прочих, очевидно, наиболее важна для того, чтобы построить по-настоящему демократическое общество. Где понятие справедливости – тот самый краеугольный камень. На пятом году войны Украину лихорадит от скандалов между НАБУ и САП на фоне непрекращающихся разговоров о реформах. Но если мы все еще не сдаемся в надежде, что у нас получится построить здоровое общество, то почему "на коне" оказываются люди с такой репутацией, как например у судьи Соломенского суда столицы Александра Бобровника?

Ведущие украинские медиа в течение нескольких лет подробно писали о деятельности судьи Бобровника. Дело в том, что все дела Национального антикоррупционного бюро слушаются именно в Соломенском районном суде столицы. О том, что НАБУ подцепило на крючок судью Бобровника, подробно писали ведущие СМИ страны. В частности, "Деловая столица"писала о том, что несмотря на якобы автоматическое распределение дел, все обращения НАБУ попадали к двум "ручным" судьям (один из них – Александр Бобровник), которые на крючке у НАБУ из-за их одиозного прошлого. В статье говорится, что Национальное антикоррупционное бюро без труда открывает против Бобровника уголовные производства, чтобы в последствии получить от него любые нужные НАБУ решения.

По мнению экспертов, глава НАБУ Сытник только потому ратует за создание Антикоррупционного суда, что хочет иметь собственную управляемую им самим судебную структуру.

По этой причине профессиональная востребованность судьи Бобровника зашкаливает. Вот самые знаковые истории из его трудовой биографии.

Эпизод 1

В 2017 году активисты проекта Автомайдана "PROSUD"опубликовали в Facebook ссылки на копии протоколов осмотра видеозаписей из служебного кабинета судьи Бобровника. Видеозаписи велись в рамках проведения негласных следственных мероприятий.

Так, активисты приводят цитату из протокола от 04.03.2015 года: "В ходе применения оперативно-технических мероприятий были получены сведения, свидетельствующие о наличии в действиях Бобровника А.В. признаков уголовных и коррупционных правонарушений, в том числе незаконное получение судьей материальных благ, нарушение требований Закона относительно беспристрастного рассмотрения дел, совершение действий, которые порочат звание судьи и могут вызвать сомнения в его объективности, беспристрастности и независимости, в честности и неподкупности судебных органов". Вся эта информация и сейчас находится в открытом доступе.

Активисты также сообщали, что ранее против Бобровника было возбуждено уголовное дело по ст. 375 УК Украины (заведомо неправосудное решение). По информации "PROSUD" поводом для возбуждения уголовного производства было то, что Бобровник "помог" отобрать квартиру у киевского пенсионера Александра Кучерявенко. В результате человек более трех лет прожил на улице. Об этом деле в свое время подробно писали юристы Украинской Хельсинской спилки.

Тем не менее, по сообщениям активистов дело против судьи Бобровника было закрыто, причем дважды: после того, как адвокаты обжаловали закрытие дела в первый раз, его возобновили и… снова закрыли.

Эпизод 2

В начале 2018 года "Украинская правда"сообщила, что Высший совет правосудия начал дисциплинарное производство в отношении судьи Александра Бобровника. Журналисты напомнили, что ранее его обвиняли во взяточничестве и употреблении алкоголя на рабочем месте. Пресс-служба ВСП опубликовала официальный пресс-релиз о том, что Третья дисциплинарная палата исследовала протоколы осмотров видеозаписей, которые ранее были обнародованы в СМИ.

В официальном сообщении пресс-службы ВСП вывод следующий: "Из них следует, что судья Бобровник О.В. употребляет спиртные напитки на рабочем месте, безосновательно откладывает рассмотрение назначенных дел, в не предусмотренный процессуальным законом способ решает вопросы, связанные с осуществлением им судопроизводства".

Эпизод 3

"Чертополох года". Каждый год одна из наиболее авторитетных правозащитных организаций – Украинская Хельсинская Спилка по правам человека – присуждает эту антипремию за самые опасные нарушения прав человека и основных свобод в Украине. По итогам 2015 года "самым наглым судьей правонарушителем", который "на протяжении 2013-2014 годов принимал неправосудные решения, повлекшие тяжкие последствия" украинские правозащитники назвали судью Александра Бобровника".

Эпизод 4

В марте этого года столичные судьи массово сдавали экзамен – тест на знание норм права. Проще говоря, экзамен на профпригодность. На днях Высшая квалификационная комиссия судей огласила итоги. Из 33 судей, сдававших экзамен, худший результат, 48 баллов из 100, – у судьи Бобровника. К слову, Александр Бобровник назначен на должность судьи бессрочно.

На могиле демократического общества

Как на эту информацию отреагировала власть и компетентные органы? Никак.

Вот и получается, что судья Бобровник – это хрестоматийный эпизод для украинской судебной системы. Разговоры о реформе заполняют информпространство, а в реальной жизни все остается по прежнему.

Тогда о каких изменениях мы говорим? По-настоящему реформы начинают работать, когда у людей в головах происходит замена перфокарты. Да, нужны время и новые кадры. Но это не значит, что не нужно бороться с отдельными нарушителями присяги. А пока в нашем государстве гражданское общество, государство и судебная система существуют в трех параллельных реальностях.