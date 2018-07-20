Испугались Путина? США подготовили заявление по MH17, но не опубликовали его

Государственный департамент США подготовил критическое заявление в адрес России к четвертой годовщине катастрофы малазийского "Боинга" рейса MH17, но так и не опубликовал его.

Как пишет Foreign Policy, Госдеп США предыдущие три года обнародовал заявления о MH17, но в этом году не сделал этого. Годовщина была 17 июля, на следующий день после встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки, передает "Европейская правда".

Журналисты издания нашли кэшированную версию заявления на сайте посольства США в Москве, которая показывает, что заявление на короткое время было на главной странице во вторник, 17 июля, но затем его удалили.

"Через четыре года после падения МН17 мир все еще ждет, пока Россия признает свою роль... Настало время для России прекратить свою грубую кампанию по дезинформации и полностью поддерживать следующий этап расследования... и уголовное преследование тех, кто отвечает за уничтожение рейса MH17", – говорилось в проекте заявления.

В свою очередь представитель Госдепартамента США заявил, что он не будет комментировать якобы утечку документов.

"Позиция Соединенных Штатов по катастрофе MH17 не изменилась", – добавил он.

Как известно, министры иностранных дел "Большой семерки", в том числе государственный секретарь США, в воскресенье, 15 июля, выпустили заявление к годовщине MH17, в котором критиковали Россию. Министерства иностранных дел Канады и Великобритании немедленно опубликовали его на своих сайтах. Но Госдепартамент сделал это лишь в среду, 18 июля, после того, как о документе спросили журналисты.

Проект заявления Госдепартамента, по данным издания, был готов еще в понедельник, но был отменен в последнюю минуту. Официальным лицам сказали "отступить", поскольку государственный секретарь Майк Помпео "не одобрил язык" (очевидно, речь идет о тональности документа).

Напомним, Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли.