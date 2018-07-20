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Испугались Путина? США подготовили заявление по MH17, но не опубликовали его

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Государственный департамент США подготовил критическое заявление в адрес России к четвертой годовщине катастрофы малазийского "Боинга" рейса MH17, но так и не опубликовал его.

Как пишет Foreign Policy, Госдеп США предыдущие три года обнародовал заявления о MH17, но в этом году не сделал этого. Годовщина была 17 июля, на следующий день после встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки, передает "Европейская правда".

Журналисты издания нашли кэшированную версию заявления на сайте посольства США в Москве, которая показывает, что заявление на короткое время было на главной странице во вторник, 17 июля, но затем его удалили.

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"Через четыре года после падения МН17 мир все еще ждет, пока Россия признает свою роль... Настало время для России прекратить свою грубую кампанию по дезинформации и полностью поддерживать следующий этап расследования... и уголовное преследование тех, кто отвечает за уничтожение рейса MH17", – говорилось в проекте заявления.

В свою очередь представитель Госдепартамента США заявил, что он не будет комментировать якобы утечку документов.

"Позиция Соединенных Штатов по катастрофе MH17 не изменилась", – добавил он.

Как известно, министры иностранных дел "Большой семерки", в том числе государственный секретарь США, в воскресенье, 15 июля, выпустили заявление к годовщине MH17, в котором критиковали Россию. Министерства иностранных дел Канады и Великобритании немедленно опубликовали его на своих сайтах. Но Госдепартамент сделал это лишь в среду, 18 июля, после того, как о документе спросили журналисты.

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Проект заявления Госдепартамента, по данным издания, был готов еще в понедельник, но был отменен в последнюю минуту. Официальным лицам сказали "отступить", поскольку государственный секретарь Майк Помпео "не одобрил язык" (очевидно, речь идет о тональности документа).

Напомним, Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Читайте все новости по теме "На Донбассе сбит Boeing-777" на Обозревателе.

Темы
На Донбассе сбит Boeing-777Встреча Путина и Трампа
Персоны
Владимир ПутинДональд ТрампМайк Помпео
Место
США
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