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Испугались одесских курсантов: в "ДНР" забили тревогу из-за ВСУ

4.4т Читать материал на украинском

Террористы "Донецкой народной республики" выдали новый фейк об Операции Объединенных сил на Донбассе.

Так, представитель "управления народной милиции ДНР" Руслан Баклан (Даниил Безсонов) заявил, что в зону ООС прибыли курсанты Одесской военной академии, которые якобы собираются обстреливать гражданские объекты "республики".

Соответствующим видео на своей странице в Facebook поделился офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

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Иллюстрация. Террорист "ДНР"

Иллюстрация. Террорист "ДНР"

Информатор

"Баклан в очередной раз боярышника с гуманитарки перед прессухой лупанул", – пошутил украинский военный.

Отметим, террорист, ссылаясь на данные разведки, утверждает, что курсанты якобы будут проходить на Донбассе стажировку. По его словам, они приехали в зону ООС 15 июля.

"Стажеров распределили по штабам 36, 25, 24, 53, 39-й бригад для последующей отправки в артиллерийские подразделения", – заявил Баклан.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • Российская пропаганда выдала фейк об обстрелах "мирных жителей Донбасса".

  • Так, космонавт и герой РФ Елена Серова заявила, что из космоса с борта МКС невооруженным глазом видела, как рвались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска."Они летели со стороны расположения ВСУ. А в то время там гибли безоружные люди", – заявила Серова.

  • Также пропагандисты из съемочной группы телеканала "Звезда" заявили, что попали под минометный обстрел в селе Пикузы Донецкой области.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт российская пропаганда Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина Донецк
Теги
фейки Новости ДНР террористы "ДНР" ДНР пропаганда видео Новости Донбасса
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