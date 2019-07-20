Испугались одесских курсантов: в "ДНР" забили тревогу из-за ВСУ

Террористы "Донецкой народной республики" выдали новый фейк об Операции Объединенных сил на Донбассе.

Так, представитель "управления народной милиции ДНР" Руслан Баклан (Даниил Безсонов) заявил, что в зону ООС прибыли курсанты Одесской военной академии, которые якобы собираются обстреливать гражданские объекты "республики".

Соответствующим видео на своей странице в Facebook поделился офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Иллюстрация. Террорист "ДНР" Информатор

"Баклан в очередной раз боярышника с гуманитарки перед прессухой лупанул", – пошутил украинский военный.

Отметим, террорист, ссылаясь на данные разведки, утверждает, что курсанты якобы будут проходить на Донбассе стажировку. По его словам, они приехали в зону ООС 15 июля.

"Стажеров распределили по штабам 36, 25, 24, 53, 39-й бригад для последующей отправки в артиллерийские подразделения", – заявил Баклан.

Комментарии к видео Скриншот

Комментарии к видео Скриншот

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Российская пропаганда выдала фейк об обстрелах "мирных жителей Донбасса".

Так, космонавт и герой РФ Елена Серова заявила, что из космоса с борта МКС невооруженным глазом видела, как рвались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска."Они летели со стороны расположения ВСУ. А в то время там гибли безоружные люди", – заявила Серова.

Также пропагандисты из съемочной группы телеканала "Звезда" заявили, что попали под минометный обстрел в селе Пикузы Донецкой области.

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