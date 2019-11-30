Испугались мести Украины? Появились неожиданные новости с Донбасса

В субботу, 30 ноября, российские оккупанты один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр ООС, отмечая, что потерь в результате обстрела у ВСУ не было.

"Обстрел позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили из стрелкового оружия вблизи Старогнатовки", – сказано в сообщении.

Карта ООС Минобороны

Как писал OBOZREVATEL, 29 ноября в результате обстрелов российских оккупантов погиб один боец ВСУ.

А за период с 22 по 28 ноября в районе проведения ООС на Донбассе оккупационными войсками было осуществлено 67 обстрелов украинских позиций из запрещенного Минскими соглашениями оружия, ранения получили трое бойцов.

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