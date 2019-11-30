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1 декабря • обновлено в 06:27
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Испугались мести Украины? Появились неожиданные новости с Донбасса

26.2т
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В субботу, 30 ноября, российские оккупанты один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр ООС, отмечая, что потерь в результате обстрела у ВСУ не было.

"Обстрел позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили из стрелкового оружия вблизи Старогнатовки", – сказано в сообщении.

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Карта ООС

Карта ООС

Минобороны

Как писал OBOZREVATEL, 29 ноября в результате обстрелов российских оккупантов погиб один боец ВСУ.

А за период с 22 по 28 ноября в районе проведения ООС на Донбассе оккупационными войсками было осуществлено 67 обстрелов украинских позиций из запрещенного Минскими соглашениями оружия, ранения получили трое бойцов.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Мир Миру
Мир Миру
Добра новина
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1
3
Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
"Ну коли ви, рашисти, москалi та сепари почнете вже нас лякатися, га?", - А. Парубiй ))
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5
2
Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Камоцкий Владимир, поц, когда пойдёшь "вызволять" Донецк?
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5
2
Камоцкий Владимир
Камоцкий Владимир
Штуцер Лёва, а при чем тут Парлубий? Проснись, опохмелись боярой и пой - я лох, мне 42 года...
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2
4
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Украину все боятся) Ей бы ещё пару пулеметов и вообще спасу бы не было)
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17
3
2 из 9 ответов | показать все
_ Зепепупик
_ Зепепупик
Мир Миру, << потенційного радіаційного забруднення до бісу, вистачить і сусідам >> ----- Так это дано известно, что настоящий хoxол готов сам в гoвне утонуть, лишь бы на соседей хоть чуть-чуть брызнуло.
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2
1
_ Зепепупик
_ Зепепупик
Захаров Дмитрий, зато у неё есть несколько унитазоносных катерков!
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1

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