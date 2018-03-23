Вспомните Бандеру: генерал СБУ указал на важный момент агрессии Кремля

Российские спецслужбы имеют очень большой опыт использования различных ядов против неугодных и нельзя исключать применения ими химического оружия на территории Украины.

Об этом эфире ObozTV заявил экс-заместитель главы СБУ, генерал-майор Виктор Ягун.

"Ничего нельзя исключать. Мы имеет дело с вероломным врагом, который использует любые методы. Но мы можем сделать вывод, что они не повторяются. Если был использован при ликвидации какой-то компонент, то они его во второй раз не используют. То есть пытаются "творчески" подойти к ситуации. К сожалению, действительно очень много вещей, внезапные смерти, непонятные инфаркты. В Англии насчитали около 20 таких смертей, и они могли быть сделаны такими методами", - считает он.

При этом он напомнил об убийствах КГБ своих противников с помощью ядов еще во времена СССР.

"У нас есть два четких подтверждения, что ими были использованы яды: всем известная смерть Степана Бандеры, когда была использована синильная кислота в качестве оружия. Если бы не сдался Сташинский (агент КГБ СССР, осуществивший убийство лидеров украинского националистического движения Льва Ребета и Степана Бандеры. – Ред.), то никто и не узнал бы настоящие причины смерть. И есть такой же громкий скандал с болгарским диссидентом, когда был использован укол зонтиком с ядом. Тоже на территории Великобритании", - почеркнул Ягун.

Кроме того, экс-замглавы СБУ отметил богатейший опыт россиян в разработке подобного оружия.

"Для понимания, какой длительный у них есть опыт: официально подтверждено, что лаборатория начала действовать с 1926 года в системе советских спецслужб. Опыт использования таких ядов у них колоссальный. Причем они использовали и испытывали их на своих пленниках. Все эти вещи, которые связаны с советскими спецслужб, имеют такой неприятный шлейф в истории", - заключил он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее военный эксперт Юрий Колесников заявил, что нервно-паралитический газ "Новичок" может попасть на территорию Украины из России через "Л/ДНР".