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''Использование подтверждено": в Украине показали, какую технику Россия использует на Донбассе

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Оккупационные российские войска на Донбассе используют 8 типов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) собственного производства.

Это, в частности, сбитые украинскими защитниками "Орлан-10" и "Элерон 3С", пишет Inform Napalm.

"На Донбассе за время боевых действий зафиксировано и подтверждено использование 8 типов БПЛА российского образца: "Гранат-1", "Гранат-2", "Гранат-4", "Форпост", "Орлан-10", "Элерон-3СВ", "Застава", "Тахион". А также еще один тип новых российских БПЛА с неустановленным названием", – уточнили в волонтерском объединении.

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Российский беспилотник

Российский беспилотник

Укринформ

Российские беспилотники

Российские беспилотники

Inform Napalm

Одним из последних доказательств присутствия БПЛА России над Украиной стало заседание Минской контактной группы 22 марта, где показали два сбитых аппарата.

Как писал OBOZREVATEL, военнослужащие батальонной тактической группы полка спецназначения "Азов" Национальной гвардии 1 марта сбили БПЛА типа "Элерон" российских оккупационных войск на Донбассе.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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