"Использовали схемы": подозреваемые в изнасиловании полицейские из Кагарлыка не проходили переаттестацию

Полицейские из Кагарлыка, которые подозреваются в изнасиловании и избиении 26-летней девушки, возможно, избежали переаттестации во время реформы полиции.

Об этом заявила журналистка Ольга Худецкая на своей странице в Facebook. По её словам, руководитель отделения К. (вероятно, речь идет о 35-летнем начальнике сектора криминальной полиции Кагарлыцкого ОП Николае Кузиве) на момент переаттестации конца 2015-начала 2016 годов служил в Мариуполе.

"В этот период аттестовали центральный аппарат полиции, Киев и несколько регионов, Донецкого среди них не было. Поэтому на частично доступную для общественности аттестацию К. не попал. Нет его и в записях участников комиссий в тот период, мы посмотрели на всякий случай", – отметила Ольга.

Она утверждает, что скорее всего он прошел аттестацию позже – через комиссию, сформированную под контролем полиции, после того, как общественность вышла из процесса.

"В то время советники министра захватили полностью контроль над механизмом аттестации и отбором в комиссии. Возможно, К. аттестовали даже чисто на бумаге – мы знаем о таких случаях аттестации целых участков и подразделений", – заявила журналистка.

Николай Кузив detective-info.com.ua

Со вторым подозреваемым – оперуполномоченным С. (вероятно, говорится о 29-летнем Сергее Сулиме), по словам Ольги, все интереснее. По состоянию на 2015 год, когда проходила аттестация, он числился в должности "инспектор патрульной службы взвода патрульной службы Обуховского районного отдела ГУ МВД Украины", как и еще около десяти человек.

Однако в записях аттестационных комиссий, списках результатов тестирований, списках восстановлений через суд его имя не было найдено. По словам журналистки, это говорит о том, что подозреваемый не проходил аттестацию в период участия в ней общественности и волонтеров. Вместо этого он якобы воспользовался схемой.

"Если я правильно понимаю схему – ведь его подразделение было якобы "патрульным", а патрульных не аттестовали", – написала Ольга.

Однако привела аргументы в пользу того, что это была просто попытка избежать аттестации. Во-первых, в Обухове не было набора в новую патрульную полицию, а исходя из названия должности, предполагается, что их взвод был подразделением Обуховского райотдела. Однако подразделения новой патрульной полиции подчинялись напрямую Департаменту патрульной полиции.

Сергей Сулима detective-info.com.ua

"Предыдущий мой личный вывод таков – в райотделе Обуховской старой милиции перед аттестацией создали подразделение по названию очень похожее на подразделение новой патрульной полиции. И под предлогом "патрульки не аттестуют" в нем пересидели период аттестации ряд персонажей, включая С., который сейчас подозревается в изнасиловании свидетеля", – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, полицейских Кагарлыцкого отдела полиции в Киевской области подозревают в избиении и изнасиловании 26-летней женщины.