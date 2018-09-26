"Искусственно раздули": Москаль рассказал, кто снял скандальное видео с паспортами Венгрии

Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль утверждает, что скандальное видео с раздачей паспортов в консульстве Венгрии записал кто-то из пограничников.

"Кто выложил видео? Это действующий пограничник нашей пограничной службы, он принял присягу и это все записал. С какой целью он это выложил, пусть с ним разбирается Государственная пограничная служба и их служба внутренней безопасности", - заявил он в эфире "112 канала".

По словам чиновника, ситуация с выдачей гражданства Венгрии является "искусственно раздутым вопросом", и государство давно знало о ней.

Также Москаль подчеркнул, что двойное гражданство в Украине запрещено юридически, а де-факто - существует.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 сентября появилось видеодоказательство того, что в консульстве Венгрии в Берегово украинцам выдают венгерские паспорта.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о возможности того, что консула вышлют из-за этого скандала. Он также добавил, что обсудит эту ситуацию с венгерским коллегой Петером Сийярто на Генассамблее ООН.