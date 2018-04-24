"Искандеры" и подлодки с ракетами: раскрыто количество войск Путина в Крыму

Россия значительно нарастила за время оккупации Крыма, с 2013 года, военную мощь на полуострове.

Согласно заявлению замминистра обороны Украины по вопросам евроинтеграции Анатолия Петренко, РФ сосредоточила свыше 32 тысяч военных, арт артиллерийских системы, 113 самолетов, корабли и подводные лодки, системы противовоздушной обороны С-400 и оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер". Об этом он сказал на международной конференции "Украина – Грузия – НАТО: современные вызовы безопасности Черноморского региона" в Батуми, передает Ирина Фриз.

"Количественные показатели военного присутствия РФ в Крыму (по сравнению с 2013 годом): личный состав: было около 12 тыс., на сегодняшний день - более 32 тыс. военнослужащих; танков РФ не было вообще, в этом году их уже 40, бронетранспортеров - от 92 ед. до 680 в этом году; артиллерийских систем - было 24 ед., в этом году - 174 ед. различных артиллерийских систем", - сказано в сообщении.

По словам Петренко, до оккупации в Крыму находились 22 российских самолета, а сегодня – 113. Кроме того, на территорию полуострова перебросили 8 кораблей и подводных лодок, которые имеют на своем оснащении крылатые ракеты морского базирования "Калибр" (залп крылатыми ракетами - 52 ед., дальность поражения - от 1,5 до 2,5 тыс. км).

Также, в Крыму установлены системы противовоздушной обороны С-400, береговые противокорабельные ракетные комплексы "Бастион" и "Бал" и оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер".

Как сообщал "Обозреватель", ранее стало известно, что Россия стянула в Крым ракетные комплексы.