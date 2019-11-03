Искали всю ночь: на Одесщине нашли убитым пропавшего ребенка

В Одесской области полиция обнаружила мертвой ранее пропавшую несовершеннолетнюю девочку, которую разыскивали всю ночь.

Правоохранители расследуют обстоятельства гибели 14-летней жительницы Суворовского района Дробот Дарьи, чье тело было найдено в посадке на территории Лиманского района, передает пресс-служба НПУ.

"О том, что дочь еще днем ​​пошла с друзьями гулять и до сих пор не вернулась, полицейским вчера, 2 октября, вечером сообщила мать девочки. На поиски ребенка был ориентирован весь личный состав полиции. Просмотрев камеры видеонаблюдения, правоохранители установили направление движения ребенка, а также разыскали и опросили лиц, с которыми она была вчера", – сказано в сообщении.

По словам знакомых погибшей, они все вместе отдыхали за пределами города, а потом девочка куда-то ушла с несовершеннолетним парнем из их же компании. Друзья разъехались по домам, не дождавшись их возвращения.

"Поиски девочки продолжались всю ночь. Сегодня утром ее тело без признаков жизни было найдено в лесополосе. Кроме того, полицейские установили личность парня, с которым, по словам товарищей, девочка ушла от компании. Проводятся мероприятия для его розыска. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и кинологи со служебными собаками", – добавили в ведомстве.

Уточняется, что тело нашли со следами насильственной смерти. По факту умышленного убийства несовершеннолетней начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

на Одесщине нашли убитым пропавшего ребенка

Как сообщал OBOZREVATEL, летом в Одесской области произошло подобное убийство. 11-летная Даша Лукьяненко пропала. На ее поиски немедленно отправили полицию.

Правоохранители извлекли голое тело ребенка из выгребной ямы. Видео обыска из дома обнародовали позже. Позже был задержан подозреваемый в убийстве.

Во время допроса парень сознался в содеянном. Николай Тарасов рассказал, что затащил девочку в дом, задушил ее, после чего раздел и выбросил тело в выгребную яму.

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