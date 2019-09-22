Искали с июля: в Польше нашли труп загадочно погибшего украинца

В Польше найден мертвым украинец Иван Шпачук, с которым родственники потеряли связь еще в середине лета.

Тело жителя волынского поселка Березовка было обнаружено в лесу под Варшавой, сообщает издание "БУГ".

Известно, что 18 мая он уехал в Польшу на заработки, а 3 июля, после того, как перешел с одной работы на другую, перестал отвечать на звонки и сообщения родных.

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Мужчину нашли 17 сентября. После вскрытия, которое проведут 23-24 сентября, можно будет установить причину смерти.

Родственники умершего рассказали, что сейчас тело Шпачука находится в городе Серодзь Лодзинского воеводства. 23-го сентября его должны перевезти в похоронное бюро в Варшаве.

Иван Шпачук БУГ

Как писал OBOZREVATEL, в начале августа украинец загадочно пропал по дороге из Польши. Виталий Иванович Киселев выехал из страны и направился в Днепр, после чего его семья потеряла связь с ним.

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