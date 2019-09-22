Главная Новости
22 сентября • обновлено в 17:27
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Искали с июля: в Польше нашли труп загадочно погибшего украинца

998 Читать материал на украинском

В Польше найден мертвым украинец Иван Шпачук, с которым родственники потеряли связь еще в середине лета.

Тело жителя волынского поселка Березовка было обнаружено в лесу под Варшавой, сообщает издание "БУГ".

Известно, что 18 мая он уехал в Польшу на заработки, а 3 июля, после того, как перешел с одной работы на другую, перестал отвечать на звонки и сообщения родных.

Новости
В Польше в ДТП попали украинские автобусы с людьми: первые фото

Иллюстрация

Иллюстрация

market.korupciya.com

Мужчину нашли 17 сентября. После вскрытия, которое проведут 23-24 сентября, можно будет установить причину смерти.

Родственники умершего рассказали, что сейчас тело Шпачука находится в городе Серодзь Лодзинского воеводства. 23-го сентября его должны перевезти в похоронное бюро в Варшаве.

Иван Шпачук

Иван Шпачук

БУГ

Как писал OBOZREVATEL, в начале августа украинец загадочно пропал по дороге из Польши. Виталий Иванович Киселев выехал из страны и направился в Днепр, после чего его семья потеряла связь с ним.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Тема
Криминал
Место
Польша Варшава
Теги
заробитчане украинцы в Польше смерть
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
7
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Тамбовцев Олег
Тамбовцев Олег
Вот зачем плюсовать (радоваться) плохому известию ? Умерший что, в ато кого убивал ?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel