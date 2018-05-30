Искали его дом: соседи Бабченко сообщили о подозрительном авто

Соседи Аркадия Бабченко утверждают, что в день убийства видели подозрительных людей на внедорожнике, которые искали дом, в котором проживал журналист.

Следователи опросили соседей, и несмотря на то, что здешние жители были дома, никто, говорят, ничего не слышал. А если и слышал, то не обратил внимание, передает ТСН.

"Не знаю, что здесь было, не было, здесь так бабахает лифт, что может стрелять кто угодно хоть автоматами, не слышно", – заявил сосед журналиста Иван Иосифович.

Мужчина живет в соседней квартире. Говорит, Аркадий с женой и дочкой жили здесь по полгода. Чем занимался сосед, теперь узнает из новостей. Так же, как и подробности того, что произошло фактически у него на пороге.

В свою очередь жители подъезда начинают припоминать детали.

"Какой-то подозрительный джип, черный, еще мужчины молодые. Вот мне сейчас звонила соседка, она говорит, что какие-то парни искали именно 6 дом", – рассказала одна из женщин.

Отмечается, что версию о сообщниках убийцы также не исключает следствие.

Напомним, Бабченко был застрелен неизвестным вечером 29 мая в Киеве в доме, где он проживал. Убийца выпустил в него три пули. От полученных ранений журналист скончался в машине "скорой помощи".

Ранее в МВД назвали подробности и первые версии убийства Бабченко. Также появились первые фото убитого журналиста и места преступления, а также фоторобот возможного убийцы.