Искал мужчину для секса: СБУ вычислила гея-"ДНРовца". Фото

Россиянина Александра Курочкина из Красноярска, воевавшего в рядах боевиков "Л/ДНР", уличили в непристойном поведении в сети.

Подтверждающую информацию опубликовала контрразведка Службы безопасности Украины в рамках совместного проекта с ТСН. Мужчина постил фото своего полового органа и искал партнера-мужчину.

"На этот раз спецслужбы наткнулись на майора воздушно-десантных войск Российской Федерации. Майор Курочкин Александр, бывший командир батальона в составе 2-го "армейского корпуса" оккупационных войск РФ (Луганская область). Использовал позывной "Урал" и фамилию прикрытие – "Киреев", – рассказали в разведке.

ТСН

Как выяснилось, офицер, который женат и имеет двоих детей, активно искал себе сексуального партнера-мужчину в сети. По словам контрразведки, на этот раз Курочкин "залетел" масштабно. В его электронной почте и социальных сетях "хакеры-доброжелатели" нашли ряд пикантных фотографий.

Так, террорист "Л/ДНР" завел себе аккаунт на сайте альтернативных сексуальных меньшинств, прикрываясь псевдонимом Alex Krit. На своей странице Курочкин публиковал фотографии полового органа в различных ракурсах и интересовался мужчинами.

Скриншот

Скриншот

Отмечается, что ранее он имел дурную славу среди сослуживцев, однако пробился благодаря связям отца в Генштабе РФ. На оккупированный Донбасс он прибыл в августе 2016 года, однако был отозван из-за скандального поведения, пьянок и кражи топлива.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Донецкой области разоблачили сотрудника прокуратуры-"оборотня", который сотрудничал с террористами "ДНР".

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