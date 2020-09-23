Экс-судья Международного трибунала назвал грубые ошибки иска Украины против России

Иск Украины в Международном суде ООН касательно финансирования терроризма Россией имеет ряд недостатков, среди которых наиболее существенный – определение статуса "ДНР" и "ЛНР".

Об этом в интервью изданию "Факты" заявил юрист-международник, бывший уполномоченный Украины в Международном суде ООН и экс-судья Международного уголовного трибунала Владимир Василенко. Он подчеркнул, что в ситуации с вооруженной агрессией РФ на востоке Украины речь идет не о терроризме, а о военных преступлениях Кремля.

"Они ["Л/ДНР"] квалифицируются как "незаконные вооруженные группы", совершившие акты терроризма: уничтожение гражданского самолета рейса MH17, бомбардировки и обстрелы населенных пунктов, убийства, пытки, преследования гражданского населения.

По сути, такой подход совпадает с позицией России, руководство которой отрицает причастность ее вооруженных сил к происходящим в Украине событиям и пытается убедить весь мир, что в Украине – внутренний конфликт", – пояснил Василенко.

Он подчеркнул, что в свете общепризнанных норм международного права созданные под прикрытием "ДНР" и "ЛНР" вооруженные формирования являются иррегулярными подразделениями Вооруженных сил РФ, а структуры самих "республик" осуществляют функции оккупационной администрации.

"Преступления, совершенные персоналом регулярных и иррегулярных подразделений ВС РФ, являются не актами терроризма, а военными преступлениями или преступлениями против человечности", – отметил юрист.

Ответственность за эти преступления, по его словам, должна возлагаться не только на непосредственных исполнителей, но и на Российскую Федерацию как государство-агрессор.

"Если суд признает, что "ДНР" и "ЛНР" имеют статус "террористических организаций" или являются "вооруженными группами", возникнет очень авторитетное правовое основание для отрицания Россией существования международного конфликта, порожденного ее вооруженной агрессией против Украины. И, соответственно, ее уклонения от международной ответственности за агрессию", – считает эксперт.

Добавим, в иске Украины в Международном суде ООН, поданном в 2017 году, объединены материалы, касающиеся нарушения РФ двух разных Конвенций – о ликвидации расовой дискриминации (события в Крыму) и борьбе с финансированием терроризма.

Этот подход Василенко также назвал неудачным, отметив, что "один и тот же состав суда вынужден рассматривать по сути два разных дела одновременно".

Владимир Василенко. uacrisis.org

Как писал OBOZREVATEL, недавно Европейский Суд справедливости (высшее звено судебной системы ЕС) отклонил апелляционный иск российской "Роснефти", которая оспаривала санкции, которые Евросоюз наложил на нее в 2014 году в связи с ситуацией в Украине.