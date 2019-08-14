В поисках вторая неделя: под Сумами таинственно исчезла многодетная мать

В Сумской области полиция разыскивает мать-одиночку, которая ушла из дома и не вернулась. У женщины остались трое малолетних детей.

Жительница с. Ковтуново 30-летняя Елена Лысюк пропала в ночь на 1 августа. Как сообщили OBOZREVATEL в Шосткинском райотделе полиции, с того для женщина на связь не выходила, а ее телефон выключен.

"На сегодняшний день дети Елены находятся под присмотром бабушки. Самому старшему ребенку – 10 лет", – уточнили в полиции.

Полиция разыскивает 30-летнюю Елену Лысюк

Исчезнувшей женщине на вид 30-35 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, темные длинные волосы до поясницы. На кисти левой руки имеет татуировку в виде буквы "Л".

В полиции отметили, что в день исчезновения Елена была одета в черный спортивный костюм с красными цветами и белую майку. Обута была в розовые кроссовки.

Женщина проживает в с. Ковтуново Google. Maps

Правоохранители обращаются ко всем, кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Лысюк Елены Николаевны, обращаться в Шосткинский отдел полиции по телефонам (050) 327-91-48, (099) 266-00-69, или на круглосуточную линию службы "102".

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