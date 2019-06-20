Ищут двое суток: в Одессе показали фото еще одной пропавшей девочки

В Одессе пропала 15-летняя Альбина Каневская, она отправилась гулять 18 июня и домой не вернулась.

Правоохранители ведут поиски, сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области.

Приметы: на вид 15 лет, рост 170 см, среднего телосложения, славянской внешности, волосы русые, под левым глазом небольшая родинка. Была одета в джинсовые шорты, темно-синюю футболку с рисунком шляпы в сеточку на животе.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении пропавшей девочки, просят обращаться по телефону (048) 779-42-52 или на спецлинию "102".

Как писал OBOZREVATEL:

13 июня в Ивановском районе Одесской области пропала 11-летняя Даша Лукьяненко. В четверг девочка пошла на занятия в танцевальный кружок и исчезла по дороге туда.

Девочку круглосуточно искали полтысячи человек: полиция, Нацгвардия, кинологи, спасатели, волонтеры, водолазы и пилоты.

19 июня в населенном пункте Ивановка Одесской области нашли тело пропавшей Даши Лукьяненко. Оно находилось в выгребной яме дома односельчанина убитой, 22-летнего парня. Он стал главным подозреваемым.

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