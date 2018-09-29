Исчезнувшая жена Губарева вышла на связь и стала посмешищем

Жена одного из первых главарей "ДНР" террориста Павла Губарева Екатерина сделала первую запись в соцсети после своего исчезновения.

На своей странице в Facebook она заявила, что собиралась ехать на так называемый съезд "Свободного Донбасса", но ее задержали.

"Меня попросили подъехать на беседу, где мне было доведено, что пройдет съезд Свободного Донбасса без моего участия. В списке "Свободного Донбасса" я шла номером один. Теперь в списке меня вобще нет", - пожаловалась Губарева.

Напомним, ранее Губарев сообщил, что его жена нашлась – ее задержали люди нынешнего главаря террористов "ДНР" Дениса Пушилина.

На пост "исчезнувшей" сразу же отреагировали в соцсети. Украинский журналист Денис Казанский подчеркнул, что на оккупированной части Донбасса ситуация сейчас напоминает ситуацию в России.

"Хотели в Россию - вот теперь все, как в России. Была в списке под номером один, а теперь в списке нет вообще. Голосуйте за "Свободный Донбасс"! Демократия a la russe", - написал он.

"Вот они какие диссиденты свободного Донбасса", "Оттепель", "Тема визита к Пушилину не раскрыта", "Вот это праймериз", "Просто продвинулась выше по списку", - посмеялись в соцсети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Павел Губарев заявлял, что после ухода из "большой политики" стал обычным гражданином и занимается "большим хозяйством".