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Исчезнувшая жена Губарева вышла на связь и стала посмешищем

11.3тЧитать материал на украинском

Жена одного из первых главарей "ДНР" террориста Павла Губарева Екатерина сделала первую запись в соцсети после своего исчезновения.

На своей странице в Facebook она заявила, что собиралась ехать на так называемый съезд "Свободного Донбасса", но ее задержали.

"Меня попросили подъехать на беседу, где мне было доведено, что пройдет съезд Свободного Донбасса без моего участия. В списке "Свободного Донбасса" я шла номером один. Теперь в списке меня вобще нет", - пожаловалась Губарева.

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Исчезнувшая жена Губарева вышла на связь и стала посмешищем

Напомним, ранее Губарев сообщил, что его жена нашлась – ее задержали люди нынешнего главаря террористов "ДНР" Дениса Пушилина.

На пост "исчезнувшей" сразу же отреагировали в соцсети. Украинский журналист Денис Казанский подчеркнул, что на оккупированной части Донбасса ситуация сейчас напоминает ситуацию в России.

"Хотели в Россию - вот теперь все, как в России. Была в списке под номером один, а теперь в списке нет вообще. Голосуйте за "Свободный Донбасс"! Демократия a la russe", - написал он.

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Исчезнувшая жена Губарева вышла на связь и стала посмешищем

"Вот они какие диссиденты свободного Донбасса", "Оттепель", "Тема визита к Пушилину не раскрыта", "Вот это праймериз", "Просто продвинулась выше по списку", - посмеялись в соцсети.

Исчезнувшая жена Губарева вышла на связь и стала посмешищем
Исчезнувшая жена Губарева вышла на связь и стала посмешищем
Исчезнувшая жена Губарева вышла на связь и стала посмешищем
Исчезнувшая жена Губарева вышла на связь и стала посмешищем
Исчезнувшая жена Губарева вышла на связь и стала посмешищем
Исчезнувшая жена Губарева вышла на связь и стала посмешищем
Исчезнувшая жена Губарева вышла на связь и стала посмешищем
Исчезнувшая жена Губарева вышла на связь и стала посмешищем

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Павел Губарев заявлял, что после ухода из "большой политики" стал обычным гражданином и занимается "большим хозяйством".

Персоны
Павел ГубаревДенис Казанский
Место
УкраинаДонецк
Объекты
Новости ДНРДНР
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Крысы стали поедать друг друга!!!
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Попович Олег
Попович Олег
Луцюк Виталий, Ты что это народные иСпублики это враньё всё только наролд решает)))
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