Исчезновение главаря "ДНР": волонтер рассказал, что могло произойти

Бывший главарь батальона "Восток" Александр Ходаковский исчез из публичного пространства и это может означать, что российские кураторы его отстранили от дел, а возможно даже и убили.

Об этом пишет основатель волонтерской организации "Вернись живым" Виталий Дейнега в своем блоге на OBOZREVATEL.

"У каждого из главарей боевиков т.н. карьера сложится по-своему. Кто-то вернется обратно в Россию, сидеть там, будучи никем и давать интервью третьесортным СМИ... Что будет с остальными? Думаю, их будут разменивать, как Плотву (бывший глава "ЛНР" Игорь Плотницкий - ред.) разменяли. Поняли, что такой гусь им больше не нужен", - отметил волонтер, добавив, что все бывшие главари не умрут своей смертью.

Дейнега напомнил, что в "Л/ДНР" "руководство" периодически меняется на более лояльных российским кураторам.

"Главарей (будут) понемногу разменивать на более лояльных. А их предшественники (будут - ред) исчезать. Сколько их взорвалось или подавилось чашкой кофе? Посчитайте только. Тот же Мозговой, Бэтмен, Дремов. Сильно зарвался? Иди сюда", - написал он.

Волонтер отметил, что Ходаковский "давно нарывался и чересчур сильного позволял себе критиковать власть. Поэтому он сейчас или лежит где-то прикопанным или сидит в Донецком СБУ. Вполне возможно, что через время он снова появится, но уже с более мягкой позицией".

Волонтер не исключил также, что Ходаковский сам сбежал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле Ходаковский заявил об экономическом упадке в "ДНР", который не прекратится до окончания войны.