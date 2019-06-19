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Исчезновение девочки на Одесщине: стало известно о первом задержании

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Преступника, который пытался обогатиться за счет родителей пропавшей в Одесской области 11-летней Даши Лукьяненко, взяли под стражу.

Об этом сообщил в среду, 19 июня, в Facebook первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Подонку, который хотел заработать деньги на человеческом горе, сегодня Ивановским судом избрана мера пресечения – арест. Если есть еще желающие к нему, welcome", – написал он.

Исчезновение девочки на Одесщине: стало известно о первом задержании

Facebook Вячеслава Аброськина

Отметим, 24-летний подозреваемый требовал от матери девочки 10 тысяч долларов за освобождение ребенка. Ранее он был неоднократно судим.

Даша Лукьяненко

Даша Лукьяненко

Нацполиция

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 13 июня в Ивановском районе Одесской области пропала 11-летняя Даша Лукьяненко. Девочка пошла на занятия в танцевальный кружок и до сих пор ее место нахождения остается неизвестным.

  • Девочку круглосуточно ищут полиция, Нацгвардия, кинологи, спасатели, волонтеры, водолазы и пилоты.

  • В сети также опубликовали фото автомобиля, на котором, возможно, похитили Дашу.

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