Исчезновение девочки на Одесщине: стало известно о первом задержании

Преступника, который пытался обогатиться за счет родителей пропавшей в Одесской области 11-летней Даши Лукьяненко, взяли под стражу.
Об этом сообщил в среду, 19 июня, в Facebook первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.
"Подонку, который хотел заработать деньги на человеческом горе, сегодня Ивановским судом избрана мера пресечения – арест. Если есть еще желающие к нему, welcome", – написал он.
Facebook Вячеслава Аброськина
Отметим, 24-летний подозреваемый требовал от матери девочки 10 тысяч долларов за освобождение ребенка. Ранее он был неоднократно судим.
Даша Лукьяненко
Нацполиция
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 июня в Ивановском районе Одесской области пропала 11-летняя Даша Лукьяненко. Девочка пошла на занятия в танцевальный кружок и до сих пор ее место нахождения остается неизвестным.
Девочку круглосуточно ищут полиция, Нацгвардия, кинологи, спасатели, волонтеры, водолазы и пилоты.
В сети также опубликовали фото автомобиля, на котором, возможно, похитили Дашу.
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