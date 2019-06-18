Исчезновение девочки на Одесщине: опубликовано фото вероятного авто похитителей

В сети опубликовали фото автомобиля, на котором, возможно, похитили 11-летнюю Дашу Лукьяненко.

Как сообщает ТСН, полиция отслеживает машины, проезжавшие через село в Одесской области в то время, когда пропала девочка.

Правоохранители сообщили, что обыскали практически весь район. Отмечается, что похищенного ребенка, скорее всего куда-то вывезли.

Добавим, что в сети распространяют фото одной из машин, которую засняла камера на выезде из райцентра. На снимке показана серый ВАЗ "девятка", госномер 137-17 ОА.

К тому же сейчас мошенники пытаются нажиться на горе семьи. Родным девочки звонил неизвестный и требовал 10 тысяч долларов за информацию об их ребенке. Полиция сработала оперативно и задержала жителя Николаевского района за мошеннические действия и вымогательство.

В полиции говорят, что поиски не прекращаются, продолжается оперативная работа, задействованы самолеты с видеокамерами, особое внимание – к киевской трассе.

Авто возможных похитителей Скриншот

Даша Лукьяненко

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июня в Ивановском районе Одесской области пропала 11-летняя Даша Лукьяненко. В четверг девочка пошла на занятия в танцевальный кружок и до сих пор ее место нахождения останется неизвестным.

Отметим, что девочку круглосуточно ищут полтысячи человек: полиция, Нацгвардия, кинологи, спасатели, волонтеры, водолазы и пилоты.

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