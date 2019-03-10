Исчезло почти полтонны золота: озвучена новая версия убийства ювелира в Киеве

В Киеве днем 5 марта неизвестные застрелили крупного предпринимателя-ювелира Сергея Киселева. Причиной могли стать попытки бизнесмена вернуть конфискованное у него золото и драгоценные камни. В 2010-м году у Киселева отобрали около 411 килограммов золота.

По информации ''ТСН'', сам ювелир заявлял, что сразу после победы Виктора Януковича на выборах президента Украины, к нему пришли правоохранители, откровенно потребовав "отдать все, ведь они победили".

Убитый ювелир Сергей Киселев Скриншот из видео

Конфискованные у Киселева камни в 2015-м году засветились в деле "бриллиантовых прокуроров" — их обнаружили в доме одного из подозреваемых, хотя драгоценные камни должны были находиться в государственном хранилище вещественных доказательств в Министерстве финансов Украины.

“Они все забегали и засуетились не потому, что Киселев был ключевым свидетелем в деле бриллиантовых прокуроров, а потому, что он начал доставать из хранилища свои ценности. Объемы там нереально большие и это привлекало всех", — уверена журналистка Наталья Шумак.

Место преступления

Шумак три года расследовала факты хищения драгоценностей из госхранилища улик. По ее словам, когда Сергея Киселева впервые пустили в это хранилище, он зафиксировал факт отсутствия 400 килограммов своего золота среди вещественных доказательств.

"Киселев всегда подчеркивал, что хочет забрать ценности, но пока они в государственном хранилище, он чувствовал себя в безопасности. Понимал, что когда он начнет их забирать, на него начнут охоту. Он говорил, что его в любой момент могут убрать", - рассказала Шумак.

УБИЙСТВО В КИЕВЕ ЧТО ИЗВЕСТНО О ЧП

Днем 5 марта 2019 года в Днепровском районе Киева неизвестный мужчина в форме, похожей на полицейскую, застрелил водителя Mercedes.

Звонок о стрельбе по ул. Флоренции в Днепровском районе Киева поступил в полицию в 11:15.

Сообщалось, что в автомобиле, припаркованном во дворе дома №9, раздались выстрелы, после чего из машины выбежал неизвестный мужчина и скрылся во дворах.

По предварительной информации, стрелявший был невысокого роста, с темными коротко стриженными волосами. Одет якобы был в бушлат, похожий на полицейский.

Прибывшие на место преступления правоохранители обнаружили в салоне Mercedes мужчину с огнестрельным ранением в голову.

По информации OBOZREVATEL, погибшим оказался киевлянин 1960 года рождения - бизнесмен Сергей Киселев.

Считается, что Киселев являлся свидетелем по громкому делу "бриллиантовых прокуроров".

В ГПУ, однако, заявили, что никакого отношения к расследованию этого дела Сергей Киселев не имеет.

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