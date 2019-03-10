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Исчезло почти полтонны золота: озвучена новая версия убийства ювелира в Киеве

11.7тЧитать материал на украинском

В Киеве днем 5 марта неизвестные застрелили крупного предпринимателя-ювелира Сергея Киселева. Причиной могли стать попытки бизнесмена вернуть конфискованное у него золото и драгоценные камни. В 2010-м году у Киселева отобрали около 411 килограммов золота.

По информации ''ТСН'', сам ювелир заявлял, что сразу после победы Виктора Януковича на выборах президента Украины, к нему пришли правоохранители, откровенно потребовав "отдать все, ведь они победили".

Убитый ювелир Сергей Киселев

Убитый ювелир Сергей Киселев

Скриншот из видео

Конфискованные у Киселева камни в 2015-м году засветились в деле "бриллиантовых прокуроров" — их обнаружили в доме одного из подозреваемых, хотя драгоценные камни должны были находиться в государственном хранилище вещественных доказательств в Министерстве финансов Украины.

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“Они все забегали и засуетились не потому, что Киселев был ключевым свидетелем в деле бриллиантовых прокуроров, а потому, что он начал доставать из хранилища свои ценности. Объемы там нереально большие и это привлекало всех", — уверена журналистка Наталья Шумак.

Место преступления

Место преступления

Шумак три года расследовала факты хищения драгоценностей из госхранилища улик. По ее словам, когда Сергея Киселева впервые пустили в это хранилище, он зафиксировал факт отсутствия 400 килограммов своего золота среди вещественных доказательств.

"Киселев всегда подчеркивал, что хочет забрать ценности, но пока они в государственном хранилище, он чувствовал себя в безопасности. Понимал, что когда он начнет их забирать, на него начнут охоту. Он говорил, что его в любой момент могут убрать", - рассказала Шумак.

УБИЙСТВО В КИЕВЕ ЧТО ИЗВЕСТНО О ЧП

  • Днем 5 марта 2019 года в Днепровском районе Киева неизвестный мужчина в форме, похожей на полицейскую, застрелил водителя Mercedes.

  • Звонок о стрельбе по ул. Флоренции в Днепровском районе Киева поступил в полицию в 11:15.

Исчезло почти полтонны золота: озвучена новая версия убийства ювелира в Киеве

  • Сообщалось, что в автомобиле, припаркованном во дворе дома №9, раздались выстрелы, после чего из машины выбежал неизвестный мужчина и скрылся во дворах.

  • По предварительной информации, стрелявший был невысокого роста, с темными коротко стриженными волосами. Одет якобы был в бушлат, похожий на полицейский.

  • Прибывшие на место преступления правоохранители обнаружили в салоне Mercedes мужчину с огнестрельным ранением в голову.

  • По информации OBOZREVATEL, погибшим оказался киевлянин 1960 года рождения - бизнесмен Сергей Киселев.

  • Считается, что Киселев являлся свидетелем по громкому делу "бриллиантовых прокуроров".

  • В ГПУ, однако, заявили, что никакого отношения к расследованию этого дела Сергей Киселев не имеет.

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Тема
Криминал
Персона
Сергей КИСЕЛЕВ
Место
УкраинаКиев
Теги
УкраинаубийствоГПУ
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Комментарии
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
страной правит опг порошенко а его убили бриллиантовые прокуроры ! опг порошенко где 400 кг золота??????????
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
А не возник ли "мусорат"/"КГБят" из старых отставных генералов? Тогда у этой ОПГ и прослушка, и агентура, от дворовых пацанов до матерых оперативников-оборотней. Что то слабо эффективно две революции прошли, только рядовых поубивало. Уж не скидывается ли олигархат мусорату на коллективную безопасность, миллиона так по $2, чтобы если олигарха грохнут - зачинщика тоже. Вот и толче́т Украина говно в ступе, потому что думает что все будет по закону. Политиканы продвигают профанацию, а настоящей смены режима не будет, некому делать, матерые уже свой кусок выгрызли. Тут уже без помощи ЦРУ не обойтись..., если не остались такого же уровня "светлые" генералы старой закалки и связями с патриотическим фундаментом.
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Мазепа Іван
Мазепа Іван
Он ведь знал, что его грохнут, значит это его удовлетворяло. Бедному, кроме пояска терять нечего, а богатенький жизнь отдаст за зеленые бумажки, желтый метал и чистые стеклышки. Туда ему и дорога, государство нечего не потеряло, подох еще один мордатый урод, воздух чище и говна поменьше.
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