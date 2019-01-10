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Заковали в наручники: стали известны подробности с пленницей ''МГБ ЛНР''

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Женщина, которая исчезла при загадочных обстоятельствах на неподконтрольной территории Донбасса, находится в подвале так называемого "Министерства госбезопасности" террористов.

Об этом сообщили в "Медийной инициативе по правам человека". Как стало известно, Елена Сорокина пропала 30 октября прошлого года. Все это время друзья и знакомые безуспешно пытались ее найти. Сейчас выяснилось, что Елена – в заложниках.

Сорокина – владелица магазина зоотоваров в г. Первомайск Луганской области. Женщина жила одиноко - ни семьи, ни близких родственников, поэтому ее исчезновения заметили не сразу.

Заковали в наручники: стали известны подробности с пленницей ''МГБ ЛНР''

"Елена ежедневно общалась по телефону с теми, кто уехал из оккупированных территорий или выходила в соцсети. Но 30 октября на связи она не появилась, а телефон вообще был выключен", - рассказала МИПЛ подруга Елены.

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Друзья пришли в квартиру женщины и сразу поняли, что с Сорокиной произошла беда.

"Первое, что увидели - белье, которое Лена сушила на улице: несмотря на то, что накануне вечером и ночью шел дождь, никто его не снял. Также в комнатах горел свет. Коты в квартире были испуганы и голодные. И последнее - на столе были вещи одной из полочек, словно кто-то что-то быстро искал. Было очевидно, что Сорокина исчезла при загадочных обстоятельствах", - подытожила ее подруга.

Заковали в наручники: стали известны подробности с пленницей ''МГБ ЛНР''

Google. Maps

Впоследствии друзья узнали, что Сорокину 2 ноября 2018 привозили домой в наручниках. Сопровождали ее люди в военной форме и масках. В квартире происходил обыск.

В каком состоянии и где сейчас находится Елена Сорокина неизвестно. Вероятно, считают друзья, представители незаконных вооруженных формирований обвиняют ее в "шпионаже в пользу Украины".

Поскольку родных у Сорокиной нет, ее друзья от своего имени обратились в полицию в Киеве и уже открыто уголовное производство. Другое заявление друзья отнесли в Службу безопасности Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Одессе мать обвинила няню в избиении своего 13-месячного сына. Полиция открыла уголовное производство. Сама "гувернантка" рукоприкладство по отношению к малышу не признает.

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Тема
Криминал
Место
Украина
Теги
криминалпохищениеНациональная полиция Украины
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Наверное буряццкие танкисты её уже съели - они же такие))))
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