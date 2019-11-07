"Ищем взрывчатку!" С поездом Львов – Киев случилось серьезное ЧП

Утром, 7 ноября, поезд "Интерсити" Львов - Киев вынужден был остановиться недалеко от станции Коростень в Житомирской области из-за сообщения о минировании.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента инвестиционной политики Львовской ОГА Роман Матис, который именно в этом поезде направляется в Киев. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Меня эти минировании преследуют. "Интерсити" Львов - Киев заминирован, стоим в поле, ищем взрывчатку ", – написал он.

Facebook Романа Матиса

В то же время пресс-служба ГУ Нацполиции Житомирщины сообщила, что на электронную почту полиции поступило письмо об угрозе взрыва в поезде Львов - Киев. Его остановили на железнодорожной станции неподалеку Коростеня Житомирской области. Эвакуировали около 500 пассажиров.

Сейчас сообщение о минировании проверяют взрывотехники.

Facebook Игоря Зинкевича

Facebook Игоря Зинкевича

Facebook Игоря Зинкевича

Facebook Игоря Зинкевича

Facebook Игоря Зинкевича

Facebook Игоря Зинкевича

Facebook Игоря Зинкевича

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 5 ноября между железнодорожными станциями Ирпень и Беличи (Киевская область) загорелся локомотив поезда Киев-Ковель. Транспортное средство перевозило 146 пассажиров.

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