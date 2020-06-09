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9 июня • обновлено в 15:45
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Иран заявил о шести задержанных в деле о сбитом Boeing МАУ: троих уже освободили

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Власти Ирана сообщили, что по делу о сбитом в небе над Тегераном Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" 8 января 2020 года были задержаны шесть человек.

Об этом заявил официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили, передает агентство FARS. По его словам, трое из них уже освобождены под залог, еще трое находятся под стражей.

"К настоящему времени по этому делу были задержаны шесть человек", – сказал Исмаили.

Иран заявил о шести задержанных в деле о сбитом Boeing МАУ

Иран заявил о шести задержанных в деле о сбитом Boeing МАУ

Отметим, виновным за сбитие самолета МАУ в Иране является оператор ракетной системы, который нарушил правила действий ведения огня "без получения разрешения" в сложившихся в то время условиях.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд заявил, что страна "почти завершила" расследование катастрофы с украинским Boeing 737. По мнению представителей Ирана, "черные ящики" не содержат никакой "важной" информации. В то же время, заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что заявления иранской стороны о "завершении" расследования не подтверждены никакими документами.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран
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