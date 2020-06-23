Иран заявил о готовности выплатить компенсацию за катастрофу самолета МАУ

В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что проинформировали Украину о готовности выплатить компенсации семьям погибших и компенсации за сам сбитый самолет МАУ.

Об этом сообщил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в разговоре с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем и отметил на готовности решать юридические вопросы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Ирана.

"Министр иностранных дел Зариф сообщил своему канадскому коллеге о том, что Исламская Республика Иран уже проинформировала Украину о своей готовности решать юридические вопросы, о порядке выплаты компенсаций семьям пассажиров, погибших в результате трагического инцидента, а также о выплате компенсации за украинский лайнер", – говорится в сообщении МИД страны.

Также он добавил, что Украина еще не назначила делегацию для проведения переговоров, но Исламская Республика Иран продолжает заниматься этим вопросом.

Вместе с тем, президент Украины Владимир Зеленский 19 июня подписал указ об образовании делегации Украины для участия в переговорах с Ираном в связи со сбитием украинского самолета По словам Зеленского, Киев будет судиться в международных судах, если Тегеран будет продолжать оттягивать выполнение своих обещаний в связи с катастрофой.

Отметим, в этом же разговоре глава МИД Ирана заявил, что страна в течение нескольких дней отправит во Францию самописцы сбитого в январе украинского пассажирского самолета.

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