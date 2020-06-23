Иран заявил о готовности выплатить компенсацию за катастрофу самолета МАУ
Иран заявил о готовности выплатить компенсацию за катастрофу самолета МАУ
В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что проинформировали Украину о готовности выплатить компенсации семьям погибших и компенсации за сам сбитый самолет МАУ.
Об этом сообщил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в разговоре с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем и отметил на готовности решать юридические вопросы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Ирана.
"Министр иностранных дел Зариф сообщил своему канадскому коллеге о том, что Исламская Республика Иран уже проинформировала Украину о своей готовности решать юридические вопросы, о порядке выплаты компенсаций семьям пассажиров, погибших в результате трагического инцидента, а также о выплате компенсации за украинский лайнер", – говорится в сообщении МИД страны.
Также он добавил, что Украина еще не назначила делегацию для проведения переговоров, но Исламская Республика Иран продолжает заниматься этим вопросом.
Вместе с тем, президент Украины Владимир Зеленский 19 июня подписал указ об образовании делегации Украины для участия в переговорах с Ираном в связи со сбитием украинского самолета По словам Зеленского, Киев будет судиться в международных судах, если Тегеран будет продолжать оттягивать выполнение своих обещаний в связи с катастрофой.
Отметим, в этом же разговоре глава МИД Ирана заявил, что страна в течение нескольких дней отправит во Францию самописцы сбитого в январе украинского пассажирского самолета.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.
Утром 11 января Иран официально признал, что самолет МАУ был случайно сбит ракетой.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
В Иране сначала предполагали, что "черные ящики" сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. Потом не исключили, что отправят их в Украину.
Но 19 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что иранские специалисты попытаются расшифровать самописцы самостоятельно.
Иран хочет, чтобы Украина подписала меморандум о взаимопонимании, согласно которому наша страна и семьи погибших отказались бы от права подавать в суд за сбитый Boeing МАУ.
Однако потом в Тегеране пообещали выплатить деньги семьям погибших в катастрофе украинского самолета, который сбили над Тегераном, для того чтобы навсегда закрыть вопрос о расследовании.
Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что заявления иранской стороны о якобы завершении расследования катастрофы самолета МАУ не подтверждены никакими документами.
В июне 2020 года Иран заявил о решении передать во Францию "черные ящики" со сбитого в небе над Тегераном Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", но позднее назвал условия для их передачи Украине.
Президент Владимир Зеленский заявил, что если Тегеран не выполнит взятые на себя обязательства, то Украине придется обратиться в международные суды.