Иран заявил о готовности обсудить передачу "черных ящиков" Украине

Власти Ирана заявили, что готовы к переговорам с Украиной по делу о сбитом Boeing-737 авиакомпании МАУ в небе над Тегераном.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Украины в Исламской Республике Иран Сергеем Бурдиляком, передает информационное агентство IRNA.
"Иран готов в любое время и в любом месте провести переговоры с украинской стороной, чтобы как можно быстрее решить вопрос черных ящиков, выплатить компенсацию семьям жертв и другие вопросы, связанные с этим трагическим событием", – заявил Мохсен Бахарванд.
Іран заявив про готовність обговорити передачу "чорних ящиків" Україні
В то же время украинский посол пообещал донести эту информацию до украинской власти.
Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд заявил, что страна "почти завершила" расследование катастрофы с украинским Boeing 737. По мнению представителей Ирана, "черные ящики" не содержат никакой "важной" информации. В то же время, заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что заявления иранской стороны о "завершении" расследования не подтверждены никакими документами.
Как сообщал OBOZREVATEL:
пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.
Утром 11 января Иран официально признал, что самолет МАУ был случайно сбит ракетой.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
В Иране сначала предполагали, что "черные ящики" сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. Потом не исключили, что отправят их в Украину.
Но 19 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что иранские специалисты попытаются расшифровать самописцы самостоятельно.
Иран хочет, чтобы Украина подписала меморандум о взаимопонимании, согласно которому наша страна и семьи погибших отказались бы от права подавать в суд за сбитый Boeing МАУ.
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