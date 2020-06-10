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10 июня • обновлено в 17:00
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Иран заявил о готовности обсудить передачу "черных ящиков" Украине

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Власти Ирана заявили, что готовы к переговорам с Украиной по делу о сбитом Boeing-737 авиакомпании МАУ в небе над Тегераном.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Украины в Исламской Республике Иран Сергеем Бурдиляком, передает информационное агентство IRNA.

"Иран готов в любое время и в любом месте провести переговоры с украинской стороной, чтобы как можно быстрее решить вопрос черных ящиков, выплатить компенсацию семьям жертв и другие вопросы, связанные с этим трагическим событием", – заявил Мохсен Бахарванд.

Іран заявив про готовність обговорити передачу "чорних ящиків" Україні

Іран заявив про готовність обговорити передачу "чорних ящиків" Україні

В то же время украинский посол пообещал донести эту информацию до украинской власти.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд заявил, что страна "почти завершила" расследование катастрофы с украинским Boeing 737. По мнению представителей Ирана, "черные ящики" не содержат никакой "важной" информации. В то же время, заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что заявления иранской стороны о "завершении" расследования не подтверждены никакими документами.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран
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