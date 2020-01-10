Сгребают бульдозерами: Иран уличили в уничтожении вещдоков катастрофы МАУ

Иранская сторона сгребает обломки украинского Boeing, который разбился возле Тегерана, бульдозером. Это уничтожает шансы на проведение детального расследования трагедии.
На этот факт обратил внимание у себя в Twitter основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс.
"Все больше и больше сообщений от людей, имеющих доступ к месту крушения, о том, что обломки были снесены в кучу, что делает настоящее судебное расследование практически невозможным", – выразил он обеспокоенность.
Иранцы сгребают обломки самолета МАУ бульдозером
Twitter Юлиана Репке
В свою очередь политический редактор немецкого издания Bild Юлиан Репке обнародовал фото того, как иранцы зачищают территорию катастрофы, и провел параллель с крушением МН17 на Донбассе и последующими действиями российских террористов.
"Иранцы снесли бульдозером место крушения рейса PS752!!! "Ихтамнет" тоже сделали бы это", – отметил он.
More and more reports from people with access to the crash site that the wreckage has been bulldozed into a pile, making a truly forensic investigation next to impossible. #PS752— Eliot Higgins (@EliotHiggins) January 9, 2020
Die Iraner bulldozern die Absturzstelle von Flug #PS752!!!— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) January 9, 2020
Ein „wir waren es“ hätte es auch getan. pic.twitter.com/2KoVt1rAmS
Как сообщал OBOZREVATEL:
в ночь на 8 января Иран нанес удар баллистическими ракетами по военно-воздушной базе США.
Тогда же разбился украинский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ. 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.
Иран объявил причиной крушения возгорание двигателя. В то же время источники OBOZREVATEL в МАУ не исключают, что самолет могли случайно сбить силы ПВО Ирана.
Иран предоставил Украине и США предварительный доклад о крушении. По их данным, пожар на борту вспыхнул до падения, а при столкновении с землей произошел взрыв.
9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что, согласно даным разведки, Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит иранской ракетой.
Президент США Дональд Трамп также выразил сомнения в том, что самолет потерпел крушение из-за технической неполадки.
Премьер-министр Британии Борис Джонсон заверил, что есть доказательства того, что украинский самолет Boeing 737 сбили иранской ракетой.
Власти Ирана категорически отрицают, что самолет МАУ мог быть случайно сбит ракетой российского производства. Такую позицию озвучил официальный представитель иранского правительства Али Рабей.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления мировых лидеров только спустя 12 часов. Он заявил, что версия о попадании ракеты в самолет МАУ не исключается, но пока не является подтвержденной.
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