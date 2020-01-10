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10 января • обновлено в 13:34
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Сгребают бульдозерами: Иран уличили в уничтожении вещдоков катастрофы МАУ

4.1т
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Иранская сторона сгребает обломки украинского Boeing, который разбился возле Тегерана, бульдозером. Это уничтожает шансы на проведение детального расследования трагедии.

На этот факт обратил внимание у себя в Twitter основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс.

"Все больше и больше сообщений от людей, имеющих доступ к месту крушения, о том, что обломки были снесены в кучу, что делает настоящее судебное расследование практически невозможным", – выразил он обеспокоенность.

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Иранцы сгребают обломки самолета МАУ бульдозером

Иранцы сгребают обломки самолета МАУ бульдозером

Twitter Юлиана Репке

В свою очередь политический редактор немецкого издания Bild Юлиан Репке обнародовал фото того, как иранцы зачищают территорию катастрофы, и провел параллель с крушением МН17 на Донбассе и последующими действиями российских террористов.

"Иранцы снесли бульдозером место крушения рейса PS752!!! "Ихтамнет" тоже сделали бы это", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в ночь на 8 января Иран нанес удар баллистическими ракетами по военно-воздушной базе США.

  • Тогда же разбился украинский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ. 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

  • Иран объявил причиной крушения возгорание двигателя. В то же время источники OBOZREVATEL в МАУ не исключают, что самолет могли случайно сбить силы ПВО Ирана.

  • Иран предоставил Украине и США предварительный доклад о крушении. По их данным, пожар на борту вспыхнул до падения, а при столкновении с землей произошел взрыв.

  • 9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что, согласно даным разведки, Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит иранской ракетой.

  • Президент США Дональд Трамп также выразил сомнения в том, что самолет потерпел крушение из-за технической неполадки.

  • Премьер-министр Британии Борис Джонсон заверил, что есть доказательства того, что украинский самолет Boeing 737 сбили иранской ракетой.

  • Власти Ирана категорически отрицают, что самолет МАУ мог быть случайно сбит ракетой российского производства. Такую позицию озвучил официальный представитель иранского правительства Али Рабей.

  • В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления мировых лидеров только спустя 12 часов. Он заявил, что версия о попадании ракеты в самолет МАУ не исключается, но пока не является подтвержденной.

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Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран Тегеран
Тег
Bellingcat
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс сгребает к себе все помои из соцсетей и выдаёт их за доказательства.
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Больше на Казахстан похоже. )))))))))
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
А может ато сделать в иране,зеля узнай как начать у пастера,арийцев хратает,
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