Сгребают бульдозерами: Иран уличили в уничтожении вещдоков катастрофы МАУ

Иранская сторона сгребает обломки украинского Boeing, который разбился возле Тегерана, бульдозером. Это уничтожает шансы на проведение детального расследования трагедии.

На этот факт обратил внимание у себя в Twitter основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс.

"Все больше и больше сообщений от людей, имеющих доступ к месту крушения, о том, что обломки были снесены в кучу, что делает настоящее судебное расследование практически невозможным", – выразил он обеспокоенность.

В свою очередь политический редактор немецкого издания Bild Юлиан Репке обнародовал фото того, как иранцы зачищают территорию катастрофы, и провел параллель с крушением МН17 на Донбассе и последующими действиями российских террористов.

"Иранцы снесли бульдозером место крушения рейса PS752!!! "Ихтамнет" тоже сделали бы это", – отметил он.

More and more reports from people with access to the crash site that the wreckage has been bulldozed into a pile, making a truly forensic investigation next to impossible. #PS752