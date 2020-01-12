"Защищали нашу страну!" Иран цинично заступился за сбивших самолет МАУ военных

Парламент Ирана заступился за Корпус стражей исламской революции, который взял на себя ответственность за крушение украинского самолета МАУ.

Как пишет Mehr, соответствующие заявления прозвучали на экстренном совещании парламента при участии командующего КСИР Хосейна Салами.

"Эта ошибка является огромной утратой, но она не должна стать основанием для того, чтобы забывать про самопожертвование КСИР, который на протяжении всей своей истории защищал нашу страну", – цинично отметил депутат Ахмад Алиреза Бейги.

Парламент Ирана заступился за КСИР

В свою очередь спикер парламента Ирана Али Лариджани высоко оценил "прозрачность и лояльность сил КСИР" и выразил особую благодарность за заявления, сделанные генерал-майором КСИР по поводу крушения украинского Boeing, сбитого иранской ракетой.

"Поистине, КСИР выполнил гигантскую задачу по нападению на военные базы США в ответ на убийство генерал-лейтенанта Сулеймани. И иранский парламент не готов нанести какой-либо ущерб духу храбрости КСИР. Противостоя глобальному высокомерию, мы поддержали лидера исламской революции нашим единством и дружбой и будем сопротивляться с нашей максимальной силой", – сказал Лариджани.

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 января Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.

Президент страны Хасан Роухани заявил, что сожалеет о трагедии с самолетом МАУ и выражает глубокие соболезнования в связи с катастрофой.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) полностью взял на себя ответственность за крушение украинского пассажирского лайнера МАУ. Об этом заявил командующий Военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде.

По его словам, система ПВО Ирана приняла воздушное судно за крылатую ракету.

11 января, после официального признания Ирана в сбивании украинского самолета Boeing 737, на улицы столицы страны Тегерана в знак памяти 176 жертв трагедии вышли тысячи митингующих. Активисты, в основном молодые люди, озвучили лозунги против правительства.

Тем временем спецслужбы Ирана начали угрожать родственникам погибших в сбитом самолете МАУ тем, что не вернут тела их близких. Это якобы произойдет, если иранцы будут общаться с персидскими СМИ, которые работают за рубежом.

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