Главная Новости
12 января • обновлено в 14:40
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Защищали нашу страну!" Иран цинично заступился за сбивших самолет МАУ военных

1.8т
Читать материал на украинском

Парламент Ирана заступился за Корпус стражей исламской революции, который взял на себя ответственность за крушение украинского самолета МАУ.

Как пишет Mehr, соответствующие заявления прозвучали на экстренном совещании парламента при участии командующего КСИР Хосейна Салами.

"Эта ошибка является огромной утратой, но она не должна стать основанием для того, чтобы забывать про самопожертвование КСИР, который на протяжении всей своей истории защищал нашу страну", – цинично отметил депутат Ахмад Алиреза Бейги.

Новости
В Иране еще больше разбушевались протесты из-за самолета МАУ: применили слезоточивый газ

Парламент Ирана заступился за КСИР

Парламент Ирана заступился за КСИР

В свою очередь спикер парламента Ирана Али Лариджани высоко оценил "прозрачность и лояльность сил КСИР" и выразил особую благодарность за заявления, сделанные генерал-майором КСИР по поводу крушения украинского Boeing, сбитого иранской ракетой.

"Поистине, КСИР выполнил гигантскую задачу по нападению на военные базы США в ответ на убийство генерал-лейтенанта Сулеймани. И иранский парламент не готов нанести какой-либо ущерб духу храбрости КСИР. Противостоя глобальному высокомерию, мы поддержали лидера исламской революции нашим единством и дружбой и будем сопротивляться с нашей максимальной силой", – сказал Лариджани.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 11 января Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.

  • Президент страны Хасан Роухани заявил, что сожалеет о трагедии с самолетом МАУ и выражает глубокие соболезнования в связи с катастрофой.

  • Корпус стражей Исламской революции (КСИР) полностью взял на себя ответственность за крушение украинского пассажирского лайнера МАУ. Об этом заявил командующий Военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде.

  • По его словам, система ПВО Ирана приняла воздушное судно за крылатую ракету.

  • 11 января, после официального признания Ирана в сбивании украинского самолета Boeing 737, на улицы столицы страны Тегерана в знак памяти 176 жертв трагедии вышли тысячи митингующих. Активисты, в основном молодые люди, озвучили лозунги против правительства.

  • Тем временем спецслужбы Ирана начали угрожать родственникам погибших в сбитом самолете МАУ тем, что не вернут тела их близких. Это якобы произойдет, если иранцы будут общаться с персидскими СМИ, которые работают за рубежом.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран Тегеран
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
16
4
Смешно
3
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Помнятся слова бывшего президента Кучмы, по збитому украинскими ПВО ТУ-154 над Черным морем во время учений, так он сказал: - Ну и что, с кем не бывает! Так вот, господа украинцы, Он оказался прав, и с вами тоже бывает.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Помните вот это -------- "Мы не первые и не последние, не надо из этого делать трагедию. Ошибки бывают всюду, и не только такого масштаба, а гораздо большего, планетарного масштаба." ???
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Авиакомпания Украины пусть извиняется, нельзя быть таким падшими на деньги и летать над военной зоной
Показать комментарий полностью
Ответить
6
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги