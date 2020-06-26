Иран согласился отправить "черные ящики" МАУ на расшифровку во Францию
Иран согласился отправить "черные ящики" МАУ на расшифровку во Францию.
Иран согласился передать "черные ящики" сбитого над Тегераном украинского самолета МАУ для расшифровки во Францию.
Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин на своей странице в Facebook 26 июня. По его словам, это стало результатом упорного давления Украины на Иран.
"Только что на Совете ИКАО представители Ирана согласились передать во Францию для расшифровки бортовые самописцы самолета Украинских авиалиний рейса PS752. Это стало возможным благодаря последовательному давлению украинского правительства и их коллег из других стран. Поскольку в марте мы уже слышали похожее обещание от Ирана, относимся к сегодняшнему заявлению со сдержанным оптимизмом", – заявил Енин.
Чиновник отметил, что профессиональная расшифровка черных ящиков, которая может сделать Франция, с участием лучших экспертов из Украины и других стран, – необходимый шаг к завершению технического расследования сбития украинского самолета в небе над Тегераном в соответствии с требованиями Чикагской конвенции.
"Это малый, но важный шаг, который приближает прежде всего семьи погибших и всю Украину к установлению правды о катастрофе и справедливости. Мы продолжим свою работу над установлением справедливости и привлечением к ответственности всех причастных", – добавил он.
Facebook / Eugene Enin
Как сообщал OBOZREVATEL:
Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.
Утром 11 января Иран официально признал, что самолет МАУ был случайно сбит ракетой.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
В Иране сначала предполагали, что "черные ящики" сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. Потом не исключили, что отправят их в Украину.
Но 19 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что иранские специалисты попытаются расшифровать самописцы самостоятельно.
Иран хочет, чтобы Украина подписала меморандум о взаимопонимании, согласно которому наша страна и семьи погибших отказались бы от права подавать в суд за сбитый Boeing МАУ.
Однако потом в Тегеране пообещали выплатить деньги семьям погибших в катастрофе украинского самолета, который сбили над Тегераном, для того, чтобы навсегда закрыть вопрос о расследовании.
Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что заявления иранской стороны о якобы завершении расследования катастрофы самолета МАУ не подтверждены никакими документами.
В июне 2020 года Иран заявил о решении передать во Францию "черные ящики" со сбитого в небе над Тегераном Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", но позднее назвал условия для их передачи Украине.
Президент Владимир Зеленский заявил, что если Тегеран не выполнит взятые на себя обязательства, то Украине придется обратиться в международные суды.