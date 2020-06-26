Иран согласился отправить "черные ящики" МАУ на расшифровку во Францию.

Иран согласился передать "черные ящики" сбитого над Тегераном украинского самолета МАУ для расшифровки во Францию.

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин на своей странице в Facebook 26 июня. По его словам, это стало результатом упорного давления Украины на Иран.

"Только что на Совете ИКАО представители Ирана согласились передать во Францию для расшифровки бортовые самописцы самолета Украинских авиалиний рейса PS752. Это стало возможным благодаря последовательному давлению украинского правительства и их коллег из других стран. Поскольку в марте мы уже слышали похожее обещание от Ирана, относимся к сегодняшнему заявлению со сдержанным оптимизмом", – заявил Енин.

Чиновник отметил, что профессиональная расшифровка черных ящиков, которая может сделать Франция, с участием лучших экспертов из Украины и других стран, – необходимый шаг к завершению технического расследования сбития украинского самолета в небе над Тегераном в соответствии с требованиями Чикагской конвенции.

"Это малый, но важный шаг, который приближает прежде всего семьи погибших и всю Украину к установлению правды о катастрофе и справедливости. Мы продолжим свою работу над установлением справедливости и привлечением к ответственности всех причастных", – добавил он.

Facebook / Eugene Enin

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